综述：美国消费者物价仅温和上涨 可能促使美联储推迟升息

路透华盛顿8月11日 - 美国7月消费者物价小幅上涨，因食品成本的上涨被一系列其它商品价格下跌所抵消，直指通胀温和，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)对今年再次升息保持谨慎。

美国劳工部周五称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平，上月消费者物价按年升1.7%，6月升幅为1.6%。

路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%，同比升1.8%。

去除波动较大的食品和能源价格，核心CPI连续第四个月上涨0.1%。在截至7月的12个月里，上涨1.7%，已经连续三个月保持该涨幅。

7月消费者物价温和上涨，之前公布的7月生产物价下跌，可能会令美联储官员感到忧虑，他们基本上将通胀回落看做是临时性的。

美联储主席叶伦上月告诉议员，包括手机计划和处方药价格等的“一些特殊因素”，是导致通胀率下降的部分原因。

周五的数据发布后，美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币下跌，美股指数期货应声下跌，但随后逆转走势。美股早盘上涨。

**美联储的难题**

美联储设定的通胀目标为2%，该行追踪的通胀指标自5月以来一直维持在1.5%。尽管劳动市场接近充分就业，但通胀仍然温和，这是美联储在考虑进一步收紧货币政策时遇到的一个难题。

市场预计美联储将在9月举行的下一次政策会议宣布开始缩减所持4.2万亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划。预计美联储在监控通胀的同时，会将下一次加息推迟至12月进行。联储在今年已升息两次。

上月，食品物价上升0.2%，受肉类、鱼类、鸡蛋、蔬菜和水果价格大幅上涨驱动。6月食品物价持平。在家享用的食品物价上升0.2%，6月时下跌0.1%。

尽管7月汽油价格在6月下降2.8%后持平，但电价攀升0.4%。

7月房租维持上行趋势。主要居所业主等价租金上升0.3%，和6月升幅一致。

7月手机服务成本下跌0.3%，6月下降0.8%。

7月处方药价格跳升1.3%，6月上升1.0%。服装服饰价格上升0.3%，之前连续四个月下跌。

新车价格下跌0.5%，为2009年8月来最大跌幅，且连续第六个月按月下跌。(完)