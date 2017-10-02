（更正）综述：飓风哈维抑制美国8月消费者支出 通胀亦低迷

（更正：小标下面第二段译文有误，改为“0.6个百分点”，非“六分之一个百分点”。）

路透华盛顿9月29日 - 美国消费者支出8月几乎没有增长，可能是因飓风哈维给汽车销售带来压力；通胀年率则创近两年来最低，暗示美国第三季经济增长温和。

美国商务部周五公布的疲软经济报告几乎没有改变对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月将升息的预期。美联储主席叶伦本周称，美联储需要继续逐步升息，尽管通胀路径不确定。

“我们认为目前的经济状况受到近期飓风的严重影响，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 称。“美联储将肯定不会太在意第三季经济增长中的疲软之处。”

美国8月消费者支出小幅上升0.1%，也可能是因美国部分地区天气异常温和，降低了水电需求。

该数据符合分析师预期。美国政府称数据反映了飓风哈维的影响。

不过，还不能单独量化飓风哈维对数据的整体影响。政府调整了那些相应源数据无法获得或没有充分反映飓风影响的初估值。

8月通胀仍然低迷，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数上升0.1%。核心PCE升幅已连续四个月保持这个水平。

结果，8月核心PCE物价指数较上年同期增幅放缓至1.3%，为2015年11月以来最低，7月为上升1.4%。核心PCE是美联储偏好的通胀指标，自2012年以来该指数一直低于联储2%的通胀目标。

数据公布后，美元指数基本持平，美国公债价格下跌。美股则上扬。

“美联储似乎将会忽略未来几个月通胀数据的意外表现，”纽约摩根士丹利的首席美国经济分析师Ellen Zentner称。

经通胀调整后，美国8月消费者支出下降0.1%，为1月以来首次下降。

**飓风拖慢经济增长**

该数据是表明飓风哈维及伊尔玛将打压第三季经济增长的最新证据。美国第二季经济增长环比年率为3.1%，消费者起到了很大的推动作用。

分析师估计，几次飓风将最多导致美国第三季GDP少增长0.6个百分点。亚特兰大联储预计的经济增幅为2.3%。

不过第四季经济产出预计会加速，因飓风灾区要进行灾后重建。

经济中未受飓风影响的领域在继续增长。周五公布的另一报告显示，9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的58.9升至65.2，为三年多来的第二高位，部分反映了未完成订单跳增至29年高位。

另一份数据显示，美国9月消费者信心指数维持高位。这令人寄望消费者支出未来几个月会加速，不过薪资增长迟滞仍令人担忧。

汽车制造商称，哈维飓风影响了8月最后一周的销售。

哈维飓风可能也影响了8月的个人所得。8月个人所得增长0.2%，7月则为增长0.3%。薪资在7月上升0.5%之后，8月保持不变。

Bank of the West首席美国经济分析师Scott Anderson称，“上月薪资零增长，因飓风而停工或调岗的工人没法上班。”

由于薪资停滞，消费者提取个人储蓄进行消费。8月储蓄规模降至八个月低点5,229亿美元，前月为5,248亿美元。

美国经济-PCE互动图表： tmsnrt.rs/2eXBY4m PCE物价指数图表：tmsnrt.rs/2dUoEgr

(完)