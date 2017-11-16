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综述：美国10月核心通胀攀升 零售销售保持良好增长势头
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2017年11月16日 / 凌晨12点28分 / 2 天前

综述：美国10月核心通胀攀升 零售销售保持良好增长势头

2 分钟阅读

路透华盛顿11月15日 - 美国基础消费者物价上月上涨，受助于租金和医疗保健成本上升，巩固了令美国联邦储备委员会(FED/美联储)忧心忡忡的近期通胀下滑趋势可能已经结束的观点。

2017年6月27日，美国加州帕萨迪纳，商业区店铺的促销标志。REUTERS/Mario Anzuoni

劳工部周三报告，扣除波动性较大的食品和能源价格的消费者物价指数(CPI)攀升，可能为美联储在下月升息扫清障碍。

衡量基础通胀压力的核心CPI上月攀升，可能缓解美联储官员的担忧，他们认为，通胀长期处于低位，可能不仅是因临时性因素所致，也可能反映出通胀发展的一个更加长期的趋势。

“今年，美联储一直试图弄清楚，核心通胀放缓是因为一系列一次性因素所致，还是受到更为持久的反通胀因素的影响，”富国证券的经济学家Sarah House说。

“核心通胀反弹为12月升息扫清了障碍，并为明年继续收紧政策提供理据。”

10月核心CPI增长0.2%，还受助于二手轿车和卡车、烟草、手机服务、机票、教育和汽车保险等成本增加。9月增幅为0.1%。

上月核心CPI按年增长1.8%，之前已经连续五个月保持了1.7%的年增幅。

10月房主主住房等价租金攀升0.3%，9月为增长0.2%。医院服务成本增长0.5%，看医生的成本上升0.2%。

经济学家表示，医疗保健成本上升，表明美联储看重的通胀指标，不包括食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数上月增长0.2%，结束之前五个月连续增长0.1%的趋势。

10月核心PCE按年增长1.4%，高于9月1.3%的增幅。

“从目前的情况来看，春季开始形成的通胀放缓势头可能终于过去，”摩根大通驻纽约的经济学家Michael Feroli说。

逾五年来，核心PCE物价指数一直低于美联储设定的2%通胀目标。

美联储今年已升息两次，预计明年将升息三次。美国政府将在本月稍后公布核心PCE物价指数。

美元指数在稍早下滑后基本持稳，美国公债价格多数上扬。美股走低，因油价下滑和担忧税改议案能否获得国会的批准。

**消费者支出增长势头良好**

不过，10月总体消费者物价仅小涨，因飓风导致墨西哥湾炼厂停产而给汽油价格带来的提振消退。

10月CPI小涨0.1%，9月为跳增0.5%。年增幅从9月的2.2%放慢至2.0%。

不过，低通胀扶助支撑消费者支出。周三公布的另一份数据显示，商务部报告，上月零售销售增长0.2%，因汽车制造商的大幅折扣提振汽车销售。

9月数据被上修至跳增1.9%，为2015年3月以来最大增幅，初值为增长1.6%。10月零售销售按年增长4.6%

零售销售在9月强劲增长后放缓，主要反映出最近侵袭美国的飓风给建材和汽油价格带来的提振消退。

10月汽车经销商的销售增长0.7%，9月为猛增4.6%，受助于车商提供的大幅折扣。园艺和建材商店的销售上月下滑1.2%，9月为急增3.0%。

10月加油站销售下降1.2%，9月为急增6.4%。不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月增长0.3%，9月为攀升0.5%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目的关联性最大。上月核心零售销售增长，暗示第四季初消费者支出的增长势头良好。

第三季消费者支出增长2.4%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

“我们预计消费者支出的强劲基本面，包括就业增长持续、实质薪资增长不断加速，以及近期家庭净值增长等，将会支撑未来数月零售销售稳健增长，”Macroeconomic Advisers的经济学家Kathleen Navin说。(完)

编译 母红; 审校 李军

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