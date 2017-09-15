综述：房租和汽油价格提振美国消费者通胀 为美联储今年进一步升息铺路

路透华盛顿9月14日 - 美国8月消费者物价攀升，因汽油价格和房租跳涨，通胀加速的迹象，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年进一步收紧货币政策铺路。

周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数意外下降。尽管数据受到飓风哈维和Irma的影响，但并未改变美国劳动力市场仍然强健的事实，越来越多的报告显示，部分行业出现劳动力短缺。

美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)增长0.4%，为七个月来最大增幅，7月为小涨0.1%。8月CPI同比增长1.9%，7月为增长1.7%。

分析师原预计8月CPI增长0.3%，同比攀升1.8%。劳工部指出，飓风哈维对“8月调查反馈率的影响非常小。”

汽油价格急升6.3%，为1月以来最大增幅，7月为持平。9月汽油价格可能进一步攀升，因飓风哈维迫使炼油厂短时间停运。劳工部官员表示，很难说，8月底之前席卷德州的飓风哈维是否影响了上月的汽油价格。

扣除波动性较大的食品和能源价格的核心CPI上月增长0.2%。之前连续四个月的增幅均为0.1%。

上月核心CPI同比增长1.7%，连续四个月保持这一增幅。

**核心CPI攀升**

尽管美联储官员可能认为，汽油价格驱动的CPI攀升只是暂时性的，但核心CPI较上月增长可能会让他们感到宽慰。

美联储看重的通胀指标是扣除食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数。自2012年中以来，核心PCE年增幅一直徘徊在联储设定的2%通胀目标之下。7月核心PCE年增幅为1.4%，为2015年12月以来最小增幅。

CPI数据公布后，美元兑一篮子货币上扬，美国公债价格回落，美国股市开盘走低。

分析师预计，美联储将在9月19-20日举行的政策会议上宣布开始削减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合的计划。

尽管劳动力市场接近充分就业，但市场认为，低通胀促使美联储将今年第三次升息推迟至12月。

劳工部周四公布的另一项数据显示，截至9月9日当周，初请失业金人数减少1.4万，经季节性调整后为28.4万。

初请失业金人数连续132周低于反应就业市场强劲与否的分水岭30万关口，持续时间为1970年以来最长，当时的劳动力市场规模不及现在的水平。分析师原预计，上周初请失业金人数增至30万。

除汽油价格上涨外，房租上涨0.4%也扶助提振8月的通胀率。屋主主住房等价租金增长0.3%，与7月增幅一致。

食品和处方药价格，以及看医生和去医院的费用均上涨。服装价格攀升，家具价格也上涨。

不过，移动电话服务价格继续回落，二手轿车和卡车价格也下跌。移动电话营运商的价格战限制了通胀升幅。(完)