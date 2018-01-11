综述：美国12月进口物价涨幅为五个月来最小 批发库存增加

路透华盛顿1月10日 - 美国12月进口物价录得五个月来最小涨幅，基础进口物价压力偏低，因食品和消费品成本下降。

资料图片：2015年2月，美国洛杉矶港口堆放的集装箱。REUTERS/Bob Riha, Jr./File Photo

美国劳工部周三称，上月进口物价小升0.1%，这是自7月以来最小的涨幅，远低于经济学家预估的0.5%的增幅。11月进口物价上修至增长0.8%，前值为增长0.7%。

截至12月的一年内，进口物价增长3.0%，较11月3.3%的跳增幅度有所下降。2017年进口物价增长3.0%，为2011年以来的最大日历年度增幅，2016年增长1.9%。

本周晚些时候还将发布生产者和消费者物价报告，可能为短期通胀前景提供新的线索。

经济学家对美元近期走贬和劳动力市场收紧将帮助通胀在年内升向美国联邦储备委员会(FED/美联储)2%目标感到乐观。

“我们预计美元会进一步下跌，加之今年全球经济增长继续保持良好的势头，应该导致非燃料进口物价今年走高，”富国证券的经济学家Sarah House称，“但是，商品物价仅占核心CPI的四分之一，对更受关注的消费者物价通胀的提升作用应该不是很大。”

劳工部还报告12月出口物价下滑0.1%，为6月以来首次下滑，因农产品物价连续第二个月下降。11月出口物价增长0.5%。

12月出口物价同比增长2.6%，11月增幅为3.1%。2017年出口物价增长2.6%，为2011年以来的最大日历年度增幅。2016年增长1.3%。

商务部在另外一份报告中称，11月批发(趸售)库存修正后为增长0.8%，10月为下降0.4%。上月发布的数据为11月批发库存增长0.7%。(完)