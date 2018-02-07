（更正）综述：美国12月贸易逆差攀升至九年高位 因进口急增

(更正：因译文有误，内文第二段应为“计算GDP时要扣除进口”，非“进口给美国国内生产总值(GDP)增长构成拖累”)

路透华盛顿2月6日 - 美国12月贸易逆差增幅超预期，至2008年以来最高水平，因内需强劲推动进口激增至纪录高位，可能给正在重商多项贸易协定的特朗普政府施压。

商务部周二报告，进口急增推动贸易逆差扩阔。这也表明，3%的经济增长目标可能难以实现。1月开始生效的1.5万亿美元减税计划可能进一步提振进口。计算GDP时要扣除进口。

在美国经济接近充分就业的情况下出台财政刺激举措，意味着这些举措引发的需求增长可能通过进口来满足。

“当经济接近充分就业，需求增长通常伴随着进口增长加速，贸易逆差扩阔，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding说。

美国12月贸易逆差扩阔5.3%，至531亿美元，为2008年10月来最高。接受路透调查的分析师预计，12月贸易逆差扩阔至520亿美元。贸易逆差扩大的部分原因是商品价格上涨。

2017年贸易逆差急增12.1%，至5,660亿美元，为2008年以来最高。这相当于美国GDP的2.9%，高于2016年的2.7%。

政治敏感度很高的美中贸易逆差去年急增8.1%，至创纪录的3,752亿美元。

美国总统特朗普曾誓言，通过其“美国优先”贸易政策来缩小贸易逆差。这些政策旨在将更多不公平贸易进口拒之门外，并重新磋商多个美国过去签署的自由贸易协定。

特朗普多次威胁，将退出北美自由贸易协定(NAFTA)，除非让1994年签署的这一协定对美国更有利。特朗普政府已对中国的知识产权操作展开调查，可能导致其对中国实施新的重大贸易制裁。

“贸易条款不会完全公平，”三菱日联金融驻纽约的首席分析师Chris Rupkey说，“不要忘了，是美国企业在海外生产产品，然后运回国内销售，才导致了美国的商品贸易失衡。”

1月底公布的商品贸易逆差初值已经对12月贸易逆差急升发出了警告。经通胀调整后，12月贸易逆差扩大至684亿美元，11月为665亿美元。

12月实质贸易逆差跳增，使贸易可能给第一季GDP增长造成拖累。贸易使2017年第四季GDP增幅减少了1.13个百分点。

去年第四季，美国经济环比增长年率为2.6%，2017年增长2.3%，快于2016年1.5%的增速。

数据公布后，美元指数守住涨幅。美国股市在之前连续两日重挫后出现反弹。美国公债价格上涨。

**全面征收关税**

特朗普政府认为，贸易逆差收窄，加之大幅减税，可以将美国经济增长年率提升至3%的可持续增长水平。1月底，特朗普政府宣布对进口太阳能面板和大型洗衣机全面征收关税，并正考虑以国家安全为由，对钢和铝施加关税或配额。

这些行动可能被证明，会受到特朗普的工薪阶层支持者的拥护，尤其是在受工厂关门和进口竞争重创的一些州。不过，经济学家称，这些举措可能不会改变美国总体贸易逆差增长的轨迹，它受宏观经济因素的影响更大。

12月商品进口急增2.9%，至创纪录的2,108亿美元。食品、资本和消费品进口触及纪录最高水平。

消费品进口受药物制剂进口急增18亿美元提振。手机和其它家庭用品进口增加17亿美元，机动车进口增长11亿美元。

进口受强劲的内需驱动，第四季进口增速为逾三年来最快。美国12月进口急增的另一个原因是油价上涨，油价平均为每桶52.10美元，为2015年7月以来最高。

从中国的进口减少7.6%。从美国主要贸易伙伴加拿大和墨西哥的商品进口也减少。

12月商品出口增长2.5%，至1,375亿美元，为2014年10月以来最高。资本财出口创纪录，受民用飞机和工业机械出口提振。

工业用品和材料出口也攀升。原油出口增至2014年8月以来最高水平。

出口受全球经济不断增强提振。美元走软也使美国生产的商品在国际市场更具竞争力。

12月对中国的出口急增7.5%，至纪录高位。美中贸易逆差收窄13%。(完)