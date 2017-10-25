综述：美国耐久财订单和新屋销售强劲增长 为12月升息再添理据

路透华盛顿10月25日 - 美国9月资本财订单增幅超预期，付运连续第八个月增长，表明企业支出强劲，这应会扶助缓解飓风给经济造成的影响。

2017年1月24日，纽约Freeport一处房屋出售广告。REUTERS/Shannon Stapleton

周三公布的另一项数据显示，上月新屋销售猛增至近10年高位。第三季企业设备投资强劲增长，以及楼市增长加速的迹象，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月再度升息的预期。

“在新订单和付运几年前下滑后，企业投资热度再度回升，使美联储可以继续撤走其货币刺激举措，”三菱日联金融驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey表示，“如果认为消费者不会购买其商品和服务，企业是不会为未来投资的。”

美国商务部报告，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长1.3%，8月数据也被上修至增长1.3%，前值为增长1.1%。该指标反映了企业的支出计划，备受市场关注，被称之为核心资本财订单。

经济学家之前预计，核心资本财订单上月增长0.5%。9月核心资本财订单同比增长3.8%。

核心资本财付运上月攀升0.7%，8月急升1.2%。该指标被用于计算政府国内生产总值(GDP)中的设备支出项目。

到目前为止，核心资本财付运已连续八个月增长。数据公布后，美元兑一篮子货币走强，因投资者预期联储会在12月进行今年第三次升息。

美国公债价格回落，指标10年期公债收益率攀升至七个月高位。美国股市小幅走低。

企业设备支出预计给第三季成长作出贡献，可能扶助抵消飓风哈维和伊尔玛给GDP造成的拖累。

经济学家估计，飓风哈维和伊尔玛将给第三季GDP增长年率造成多达1个百分点的拖累。

**第三季GDP数据可能有惊喜**

美国政府将于周五公布第三季GDP初估值。路透对经济学家的调查显示，第三季GDP增长年率预计为2.5%，不及第二季3.1%的强劲增速。

不过，商务部报告还显示，9月库存增长0.6%。为2015年6月以来最大月增幅。暗示第三季经济增长可能有意外惊喜。库存累积预计给第三季成长带来提振。

商务部周三还报告，上月新屋销售猛增18.9%，经季节性调整后年率为66.7万户，四大区的销售均出现增长。

这是自2007年10月以来的最高水平，也是自1992年1月以来最大单月百分比增幅。

企业设备支出强劲扶助支撑制造业。制造业在美国经济活动中的占比约为12%。

上月，电脑和电子产品订单增长1.6%，8月急增1.8%。金属制品订单也出现增长。但机械、原生金属、电气设备、电器和原件订单减少。

上月总体耐久财订单增长2.2%，受助于运输设备订单急增5.1%。耐久财订单8月增长2.0%。

波音(BA.N)在其网站上报告，9月接到72架飞机订单，远高于前一月的33架。

汽车和零配件订单上月小增0.1%，8月为跳增2.8%。未完成耐久财订单9月增加0.2%，8月为持平。(完)