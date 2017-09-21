综述：美国8月成屋销售降至一年低位 供应短缺引发的高房价抑制销售

路透华盛顿9月20日 - 美国8月成屋销售降至一年最低，因飓风哈维抑制休斯敦地区的销售活动，且房屋供应长期短缺也让买家不愿入市。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国8月成屋销售下降1.7%，季节性调整后年率为535万户，为2016年8月以来最低。接受路透访查的分析师预估8月成屋销售上升0.3%，年率为546万户。7月成屋销售年率没有修正，仍为544万户。

NAR称，在8月最后一周侵袭德州的飓风哈维导致休斯敦地区的成屋销售同比下降25%。不计入休斯敦地区，8月成屋销售持平。

上月南部地区的成屋销售骤降5.7%。

飓风哈维，和在本月初横扫佛罗里达州的第二个飓风伊尔玛可能损及9月的成屋销售。德州和佛罗里达州占全美成屋销售的逾18%。NAR称，因交房延误而无法完成的房屋销售交易将提振2018年的销售。

金融市场对数据反应冷淡，市场静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日稍后结束为期两天的政策会议。

预计美联储将宣布开始缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合的计划。

**楼市活动停滞不前**

即使在飓风来袭前，楼市活动已经开始放缓，因供应跟不上需求强劲增长的步伐。

8月成屋销售同比增长0.2%。今年房屋销售基本停滞，因库存紧蹙，导致房价涨幅超过了薪资。

建筑商称，由于劳动力和土地供应短缺，使其无法加大建设力度。他们还抱怨，建材成本不断攀升。

分析师和建筑商表示，飓风哈维和伊尔玛可能使房屋供应短缺的情况雪上加霜，因劳动力供应不足，拖累了房屋重建活动，且建材价格上涨。

周二公布的一份报告显示，8月房屋完工率降至10个月最低。与此同时，独栋屋建筑许可骤降至三个月低位。这些情况表明，在未来一段时间，楼市库存仍是个棘手的问题。

NAR称，8月市面上的房屋供应减少2.1%，至188万户，同比下降6.5%。房屋库存已连续27个月同比下降。

受此影响，8月房价中位数同比急升5.6%，至25.35万美元。这是房价连续第66个月上涨。而年均薪资涨幅不超过2.5%。

8月销售的成屋通常上市天数为30天，一年前为36天，这也凸显出楼市需求强劲。

劳动力市场供应吃紧，失业率处于4.4%的低位，使美国年轻人的就业机会增加，进而刺激了房屋需求。美国楼市还因抵押贷款利率处于历史低位而受到支撑。目前，美国30年期固定贷款利率平均为3.78%。

库存吃紧导致的高房价使首次置业者望房兴叹。8月达成的房屋销售交易中，首次置业者的占比为31%，远低于分析师和地产商所说的反应楼市强劲所需的40%。

8月首次置业者的占比为一年来最低水平，且低于7月的33%。

成屋销售在波动性较大的东北部地区急升10.8%。西部地区下降4.8%，房价攀升和供应短缺的情况在该地区得到了集中体现。(完)