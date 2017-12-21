综述：美国成屋销售触11年高位 楼市供应仍紧缺

路透华盛顿12月20日 - 美国11月成屋销售增幅超过预期，创近11年来最高水平，这是楼市在今年几乎停止增长后重获动能的最新迹象。

资料图片：2011年12月，美国加州伯班克，一栋待售的独栋房屋。REUTERS/Fred Prouser

全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售急升5.6%，经季节调整后年率为581万户，这是2006年12月以来的最高水平，受哈维和伊尔玛飓风侵扰的南部地区楼市继续复苏。10月数据上修至550万户。

路透调查的经济学家预计成屋销售增长0.9%，至552万户。之前发布的10月数据为548万户。

成屋销售占美国住房销售的约90%，11月同比增长3.8%。

NAR称，占成屋销售市场近一半的南部地区上月销售增长8.3%；东北部地区销售增长6.7%，中西部地区增长8.4%；但西部地区销售下降2.3%，该地区房屋价格强劲增长。

尽管销量近期增加，但成屋销售仍受制于低端市场房屋库存长期短缺，导致价格持续上涨，令首次置业者只能望房兴叹。上月首次置业者占总交易量的29%。

经济学家和地产经纪称，在一个强劲的楼市里，初次置业者需占40%。

市场上可供出售的二手房数量减少7.2%，至167万户，这是1999年以来倒数第二低的月份，房屋库存已经连续30个月同比下降。

按照11月份的销售速度，仅需3.4个月就将消耗掉所有库存，这是历史最低水平，10月时为3.9个月。六个月的供应量被认为是健康的供需平衡水平。

因供应仍紧张，房价中位数同比增长5.8%，至24.8万美元，为连续第69个月同比上涨。与此形成鲜明对比的是，年度薪资增幅自2007/09经济衰退结束以来一直未能突破2.9%。

在这份报告发布之前，本周发布的数据还显示，12月住宅建筑商信心升至近18年半高位，11月独栋屋开工和许可升至2007年第三季以来最高。

**税改将打击房价**

NAR称，预计共和党的税改计划将给楼市带来一定的幅负面影响。

总统特朗普可能很快会签署逾30年来最大规模的税改立法。根据此项法案，在2018年1月1日至2025年12月31日期间，居民购房时可享受的房屋抵押贷款利息抵扣优惠的贷款金额最高不超过75万美元。

2025年12月31日后，该贷款金额上限将恢复到100万美元。该法案还暂停了2018年1月1日至2026年期间的房屋净值贷款利息抵扣优惠。NAR称，约94%的房屋所有者的贷款不超过75万美元。

Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi警告称，税改将令房价承压，东北部走廊地区，佛罗里达南部，中西部大型城市，西部沿海等地区的房价跌幅最大。

“预计对全国房价的影响在2019年夏季触顶，接近4%，”Zandi称，“也就是说，全国房价将比如果没有税改立法的情况低约4%。”

PHLX楼市指数走高，与股市普遍上涨的走势一致，美元兑一篮子货币下跌，美债价格下跌。

政府周二报告称，上月独栋屋开工跳升5.3%，至2007年9月以来最高。独栋屋在楼市中的占比最大。

建筑许可增长1.4%，至2007年8月以来最高，住房建筑完工量仍滞后，年率为111.6万户。

房产经纪预计，开工量和完工量需要在每月150-160万户的范围内，才能弥补库存缺口。(完)