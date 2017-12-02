综述：美国工厂活动增长放缓 但不会阻碍美联储12月升息

路透华盛顿12月1日 - 11月美国一衡量工厂活动的指标跌幅超过预期，因就业分项指标回落，但数据仍直指制造业状况增强。

2017年6月29日，美国宾夕法尼亚州Harrisburg，AMES Companies工厂的独轮手推车生产线。REUTERS/Tim Aeppel

美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指数降至58.2，10月为58.7。

尽管该指数下跌，但仍直指制造业在增长，11月数据仅略低于9月创下的2004年5月以来最高水平。ISM就业分项指标意外从59.8降至59.7,可能显示11月制造业招聘活动强劲程度弱于分析师预估。

“ISM数据与产出、出口、资本支出和就业数据强劲增长的趋势一致，”Pantheon Macroeconomics经济学家Ian Shepherdson称。

数据发布后，美国公债收益率从日内高位小幅下跌，美元和美股小幅走高。

尽管工厂活动增长有所放缓，但制造业以及广泛就业市场保持强劲，看似仍将令美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持在本月晚些时候升息的轨道上。

读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。制造业在美国经济中占比约为12%。路透调查的经济学家预计上月该指数跌至58.4。今年早些时候飓风扰乱供应链后该数据曾急升。

11月，ISM新订单指数升至64，上月为63.4。

周五发布的其它数据显示，美国10月建筑支出增长快于预期，因公共建筑支出急升，民间项目投资四个月来首次增长。

商务部称，建筑支出增长1.4%，至纪录高位的1.24万亿美元，创五个月来的最快增速。

路透调查的经济学家原本预计建筑支出增长0.5%。10月建筑支出比去年同期增加2.9%。

公共建筑项目支出跳升3.9%，为2014年以来的最大增幅。州和地方政府建筑项目支出攀升3.3%，联邦政府建筑支出急升11.1%。

8月和9月的建筑支出数据被上修，可能影响政府第三季国内生产总值(GDP)的估值。周三，政府公布第三季GDP增长年率修正后为3.3%。住宅和非住宅建筑投资给当季GDP带来拖累。(完)