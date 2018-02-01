综述：美国制造业活动放缓 但就业市场收紧应会支持内需

路透华盛顿2月1日 - 美国1月制造业活动放缓，因新订单减少，但上周初请失业金人数意外回落，表明就业市场继续保持强劲，这应该会支持内需。

周四公布的另一项数据也凸显了稳健的经济基本面。数据显示，12月建筑支出大幅增长。不过，第四季非农生产率回落，暗示经济强劲增长势头可能难以为继。

供应管理协会(ISM)周四报告，美国1月制造业指数下降至59.1，12月修正后为59.3。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。制造业在美国经济中的占比约为12%。

1月产出分项指数下滑0.7点，至64.5。就业分项指数跌3.9点，至54.2。新订单分项指数降至65.4，12月为67.4。

在国内和全球需求强劲的大背景下，订单减少可能只是暂时现象。制造商报告出口订单增加。

第四季国内需求以逾三年来最快速度增长。美元疲软，去年美元较美国主要贸易伙伴货币下跌了7%，使美国制造商品在全球市场更具竞争力。

数据公布后，美国公债价格涨跌互现，美股基本持平。美元指数下跌。

另外，美国劳工部报告，截至1月27日当周，初请失业金人数减少1,000人，经季节性调整后为23万。接受路透调查的分析师预计，上周初请失业金人数增至23.8万。

上周初请失业金人数连续第152周低于就业市场强劲与否的分水岭30万。低于该水准，反映就业市场强劲，反之则说明就业市场疲弱。这是1970年以来最长时间跨度，当时的就业市场规模要小得多。

“经济衰退后形成的失业或就业不足的技术工人人才库已基本枯竭，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird说，“雇主发现，找到合格人才的难度加大。”

**接近充分就业**

美国就业市场接近充分就业，目前失业率处于17年低位4.1%。就业市场状况收紧，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对通胀将在今年向2%目标回升更加有信心。

美联储周三保持利率不变，称就业市场“不断增强”。金融市场预计美联储将在3月升息。联储预计，继2017年三次上调借贷成本后，今年将再升息三次。

上周的初请失业金人数数据未包含在周五出炉的1月非农就业报告中，因不在1月报告的调查期内。接受路透调查的分析师预计，1月非农就业岗位可能增加18万，12月增幅为14.8万。

分析师称，技术工人短缺和生产率疲弱，可能令寻求扩大业务的公司承压。Plante Moran Financial Advisors的Baird称，这可能促使企业投资自动化，以提高生产效率和产量。

在今日公布的第三份数据中，劳工部报告，第四季非农生产率环比年率初值为下滑0.1%。这是自2016年首季以来首次下滑，且为同期最低水平。

第三季生产率环比年率被修正至增长2.7%，前值为增长3.0%。2016年第四季为增长1.1%。

2017年非农生产率上升1.2%，为2015年以来最佳表现，2016年为下滑0.1%。

2007-2017年期间，非农生产率平均增长1.2%，低于1947-2017年的长期增长均值2.1%。

生产率疲弱可能阻碍经济以更快的速度增长。特朗普政府下调企业和个人所得税，以期将美国经济年增幅提升至3.0%。自2005年以来，美国经济增长从未超越该水平。2017年国内生产总值(GDP)增长2.3%。

第四季度非农单位劳工成本上升2.0%，第三季下滑0.1%。2016年第四季为增长1.3%。

2017年单位劳工成本上升0.2%，为2010年以来最小增幅，2016年为增长1.1%。

在周四出炉的第四份数据中，美国商务部报告，上月建筑支出增长0.7%，至纪录高位1.25万亿美元，按年增长2.6%。

12月民间建筑支出增长0.8%，至纪录高位9,632亿美元，11月为增长0.7%。民间住宅建筑支出上月增长0.5%，至2007年3月以来最高，11月急增1.1%。(完)