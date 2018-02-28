综述：美国制造业和商品贸易数据直指首季成长放缓 消费者信心不降反升

路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财新订单连降第二个月，付运几无增长，令市场倍感意外，表明企业设备投资和经济成长在第一季初放缓。

周二公布的另一份报告显示，上月商品贸易逆差扩大，因出口下降。这两项数据，加之疲弱的1月零售销售、工业生产和房屋销售数据，表明经济增长在2018年初失去动能。

不过，总体经济活动仍受到强劲的消费者信心支撑，2月消费者信心急升至逾17年高位。房价上涨也导致家庭财富增加，扶助支撑消费者支出。

“今年的经济增长应该十分强劲，甚至可能进入3%区间，不过，要达到这样高的增速，目前的企业和消费者支出模式必须改变，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

不包括飞机的非国防资本财订单上月减少0.2%，12月为下降0.6%。该指标就是所谓的核心资本财订单，因其反应了企业的支出计划而备受市场关注。

这是核心资本财订单自2016年5月以来首次出现连续两个月环比下滑。接受路透调查的经济学家预计，核心资本财订单1月增长0.5%。上月核心资本财订单按年增长8.0%。

上月，机械、初级金属、电气设备、电器和零部件订单下降。电脑和电子产品，以及金属加工产品订单增加。

1月核心资本财付运小幅增长0.1%，12月增长0.7%。政府利用核心资本财付运数据来计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

数据公布后，美国金融市场基本持稳，投资者密切关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)新任主席鲍威尔在众议院金融服务委员会的首次证词陈述。

鲍威尔表示，美联储将坚持渐进加息的路径。美联储官员预计今年加息三次。

美元兑一篮子货币升至逾两周高位。美国公债价格回落，长短期公债收益率差收窄。美国股市走低。

**消费者信心大增**

设备支出去年猛增，部分受特朗普政府大幅下调企业税驱动，但今年由于支出计划已基本落实，增速放缓。

市场谨慎乐观地认为，企业将利用减税带来的1.5万亿美元节省来提高生产率。特朗普政府从1月起将企业税率从35%调降至21%。

“去年高涨的企业支出目前显现出一些回落的迹象，”Wells Fargo Economics的高级经济学家Tim Quinlan说。

在周二公布的另一份报告中，商务部公布，上月商品贸易逆差扩阔3.0%，至744亿美元。出口减少31亿美元，至1,339亿美元。商品进口减少9亿美元，至2,083亿美元。

商务部还表示，1月批发库存增长0.7%。零售库存增长0.8%。核心资本财订单疲弱，商品贸易逆差扩大，将可能拖累首季GDP增长。不过，部分影响可能被库存增加所抵消。

亚特兰大联储将首季GDP环比增长年率预估下调0.6个百分点，至2.6%。华尔街投资银行对美国经济首季增速的预估低至2.0%。

“我们仍预计本季GDP环比增长年率为2.5%，但我们越发担心这一预期过于乐观，”三菱日联金融驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey说。

美国经济第四季增长2.6%。受季节性因素的影响，首季成长通常较为疲弱。

另外，世研企报告，2月消费者信心指数急增6.5%，至130.8，为2000年11月以来最高。消费者信心数据未受近期股市巨震影响，主要受助于就业市场的乐观情绪。

调查中所谓就业市场差异指标创2001年1月以来最高。这项指标是由认为难以找到工作的受访者，与认为就业岗位很多的受访者两项数据计算得出。

该指标与劳工部就业报告中的失业率数据紧密关联，直指失业率和就业市场闲置将进一步下降。目前，美国失业率处于17年低位4.1%。

“就业前景改善，薪资增加是支撑至关重要的消费者信心的最令人信服的因素之一，”BMO Capital Markets的高级经济学家Jennifer Lee表示。

另外，美国12月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨6.3%，11月为上涨6.4%。12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.6%。

楼市供应吃紧导致房价居高不下。尽管这提振了屋主的房屋净值，但同时也拖累了楼市销售。1月新屋和成屋销售均连降第二个月。

“库存短缺十分严重，12月房价未显示出任何下降的迹象，”realtor.com的高级经济学家Joe Kirchner说，“12月房价上涨表明，夏季没能买到房的买家，冬季月份仍在市场中搜寻，以实现其购房梦。”

美国联邦住房金融局(FHFA)周二也公布，美国12月房价较上年同期上涨6.5%。(完)