综述：美国12月成屋销售降幅超预期 因创纪录低库存推高房价

路透华盛顿1月24日 - 美国12月房屋销售降幅超预期，因市场上的房屋供应降至纪录低位，推动房价上涨，且可能促使部分潜在买家持币观望。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国12月成屋销售下降3.6%，经季节性调整后年率为557万户。全国四个地区的销售均下滑。

11月成屋销售年率被下修至578万户，但仍然是2007年2月来最高水准，前值为581万户。接受路透访查的分析师预计12月成屋销售减少2.2%，年率为570万户。

12月成屋销售同比增长1.1%。2017年美国成屋销售增长1.1%，至551万户，创2006年以来最高水平。美国房屋销售中约九成为二手房。

NAR将12月成屋销售下滑归因于市面上的低价房供应长期不足。成屋销售之前连续三个月增长。

上月市面上的二手房供应骤降11.4%，至148万户，为1999年1月NAR开始跟踪二手房销情以来的最低水平。二手房库存同比下降10.3%，连续第31个月下降。

按照12月的成交量计算，消化现有库存只需3.2个月，为纪录最低水平，11月为3.5个月。六个月的库存量被视为健康的楼市供需平衡状态。

由于房屋供应仍然紧蹙，12月房价中值同比上涨5.8%，为24.68万美元，连续第70个月同比上涨。2017年房价上涨5.8%，连续第六年攀升。

尽管12月成屋销售下降，但楼市预计将给第四季经济成长作出贡献，之前连续两季拖累成长。

PHLX房屋指数上扬，跟随大盘普涨势头。

美元兑一篮子货币跌至三年低位，之前美国财长努钦表示，美元走软对美国贸易有利。美国公债价格走低。

上月达成的交易中，首次置业者占32%，高于11月的29%，但与上年同期持平。经济学家和地产经纪认为，要保持楼市强劲，首次置业者占比需达到40%。

房价涨幅超过了薪资增幅，自2007/09年经济衰退结束后，薪资涨幅尚未突破2.9%。12月房屋上市后通常需要40天的时间才能售出，与11月水平相当，少于上年同期的52天。

12月售出的房屋中，44%的待售时间不到一个月。

今年楼市供应有望改善，因上周公布的数据显示，12月独栋屋建筑许可增至2007年8月以来最高水平，在建独栋屋数量为九年半最高水平。

12月东北部成屋销售骤降7.5%，中西部下滑6.3%。在成屋销售市场占比近一半的南部地区销售减少1.7%，西北地区下降1.6%，该地区房价急升。（完）