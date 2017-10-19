综述：美国9月房屋开工降至一年低点 楼市或拖累第三季经济增长

路透华盛顿10月18日 - 美国9月房屋开工下滑至一年低点，哈维和伊尔玛两大飓风干扰了南部独栋房屋兴建活动，暗示楼市可能仍拖累美国第三季经济增长。

2017年2月15日，美国加州圣迭戈，建筑工人在建一所独栋房屋。REUTERS/Mike Blake

商务部周三公布的数据显示建筑许可也下降，引发外界对楼市复苏停滞的忧心。住宅建筑和销售远远低于楼市在2006年泡沫破裂前所及的峰值。

“住宅建设应该会成为拖累第三季GDP增长的一大因素，”多伦多BMO Capital Markets副首席分析师Michael Gregory说，“楼市活动原本引领着经济扩张，如今变成顶多仅能跟上经济扩张步伐。”

商务部公布，9月经季节调整的房屋开工下滑4.7%至年率112.7万户，是2016年9月以来最低水平，且为连续第三个月下滑。

美国南部的房屋开工下降9.3%，至2015年10月以来最低水平，该地区的独栋屋房屋开工大跌15.3%至一年多低位。美国南部的房屋开工在全美占到近半；该地区受到飓风哈维和伊尔玛的重创。

9月建筑许可下降4.5%至年率121.5万户。南部的建筑许可下降5.6%。美国商务部称，德克萨斯州和佛罗里达州受灾地区2016年的建筑许可在全美大约占到13%。

“9月房屋开工下降，突显了佛罗里达和休斯敦的重要性，”北卡夏洛特富国证券的高级分析师Mark Vitner说道。

分析师原本预计，上月房屋开工年率降至117.5万户，建筑许可年率降至125万户。

美元指数微幅上涨，美债下跌。

**劳工短缺问题**

即便是飓风袭击前，在土地及熟练工人短缺，及建材成本上升的背景下，住宅施工今年就已几乎停滞。

第二季住房建筑投资年率为萎缩7.3%，创近七年最大降幅。楼市对4-6月当季的国内生产总值(GDP)造成0.3个百分点的拖累。

然而楼市基本面依然稳健。

分析师预计第四季房屋开工将反弹，但他们审慎表示，劳工原本就已稀缺，受飓风袭击地区的重建工作，可能自全国其他地区招徕劳工，因此可能使房屋开工反弹幅度受限。

9月独栋房屋开工下滑4.6%，年率为82.9万户，创5月以来最低水平。

独栋房屋开工自2月升至近九年半高点后放缓。上个月东北部和中西部地区独栋房屋开工增加，西部地区独栋房屋开工量达到逾10年高点。

波动性较大的多户房屋开工在9月下降5.1%，年率为29.8万户。

独栋房屋建筑许可增加2.4%。但建筑许可增长继续落后于房屋开工，意味着独栋房屋建设很可能不会强劲反弹。

多户房屋建筑许可减少16.1%，但建筑许可仍超过房屋开工，意味着未来多户房屋建设趋势向好。

普华永道驻亚特兰大主管Scott Volling表示：“预计今年余下时间房屋开工和建筑许可将持稳，随后在2018年初的春季购房旺季将强劲反弹。”

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