综述：飓风导致美国9月就业增长放缓 服务业仍然韧性十足

10月4日，美国科罗拉多州丹佛，医院协会招聘会上的求职者在倾听招聘方代表讲话。REUTERS/Rick Wilking

路透10月4日 - 美国9月民间就业岗位增速为11个月最慢，因两次超强飓风侵袭美国，干扰了部分企业的生产活动。不过，服务业克服了飓风造成的影响，以12年以来最快速度扩张。

今日公布的数据扶助缓解了投资者对飓风哈维和伊尔玛拖累美国经济成长的担忧。

“至少，我们不得不考虑这种观点，即已经进入稳步复苏周期的美国经济，在秋季来临之际增长加速，”Amherst Pierpont Securities的首席分析师Stephen Stanley说。

9月供应管理协会(ISM)非制造业指数升至2005年8月以来最高59.8。

接受路透调查的分析师的预估为55.5，8月为55.3。指数高于50显示服务业活动扩张。

ISM称，两次飓风导致供应交付推迟，库存下降。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民营雇主新增13.5个就业岗位，为2016年10月来最小增幅。路透调查访问的分析师此前预测为增加12.5万个。8月民间就业岗位增幅从最初报告的23.7万个下修至22.8万个。

Moody’s Analytics的首席分析师Mark Zandi在记者会上称，飓风哈维和伊尔玛可能导致民间雇主上月削减了5-6万个岗位的招聘。

ADP和ISM数据公布后，美国股市三大指数小跌，但稍后转跌为升，并攀升至纪录高位。美国公债收益率上扬，美元削减最初的跌幅。(完)