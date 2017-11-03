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综述：美国10月就业岗位料大增31万个 恢复飓风打断的趋势
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2017年11月3日 / 凌晨4点22分 / 1 天前

综述：美国10月就业岗位料大增31万个 恢复飓风打断的趋势

2 分钟阅读

路透华盛顿11月3日 - 美国10月就业增长可能大幅反弹，改变9月与飓风相关的颓势，进而令美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息更加笃定，即便薪资增长可能放缓。

资料图片：2013年1月，美国加州San Marcos，工人们在建造一座独栋房屋。REUTERS/Mike Blake

路透调查预计，劳工部周五公布的报告将显示10月非农就业岗位增长31万个，为2015年10月以来最大增幅。

9月非农就业岗位减少3.3万个，为七年来首次下降，因休闲和酒店业创纪录地减少11.1万个岗位。

这源于飓风哈维和伊尔玛影响。这两场飓风在8月底和9月初袭击德州和佛罗里达部分地区，导致许多工人暂时失业，其中多为低收入行业。

若10月就业增长回升，将巩固美联储周三的评估，即“尽管受到飓风相关的破坏，但就业市场已持续走强，经济活动也以稳健步伐增长。”

美联储周三维持利率不变，金融市场几乎已消化美联储12月升息预期。美联储今年已升息两次。

“该数据将证实美联储对经济强劲增长的看法，意味着他们将在12月升息，”法国巴黎银行驻纽约资深分析师Bricklin Dwyer称。“尽管受到飓风的干扰，但整体经济在下半年重新加速。”

但低薪行业员工返回就业市场，料将放慢10月薪资增速。9月平均时薪较前月大涨0.5%，提振同比增幅升至2.9%。10月平均时薪料较前月增长0.2%，较上年同期增幅或降至2.7%。

“9月薪资数据强劲，部分是因为岗位结构的变化，由于更多低薪产业受到风暴的影响，使得一些工人转向高薪产业，因此拉高了平均时薪，”摩根士丹利驻纽约首席美国经济学家Ellen Zentner表示。

**接近充分就业**

不过分析师们仍乐观认为，随着劳工市场接近充分就业，薪资增长将会加快。失业率预计持稳在逾16年半低点4.2%，这个水平略低于美联储对于2017年的预测中值。

目前而言，低迷的薪资增长或许支撑了通胀率将继续达不到2%目标的看法，并让人担忧消费者支出，后者似乎主要受储蓄支撑。

美国第三季GDP环比年率初值为成长3.0%。经济继续保持强劲，即便特朗普总统和共和党领导的国会落实其经济计划一直进展不顺。

美国众议院共和党人周四公布了税改议案，计划将公司税从35%降至20%，降低个人和家庭税率，并取消企业和个人享有的部分税务抵扣。这项计划已遭到一些小型企业、房地产经纪商和房屋建商的抵制。

加上10月的预期就业增长，过去两个月的新增就业岗位平均为13.9万个，低于截至8月止的一年的月平均增幅17.2万个。美国经济每个月需创造7.5-10万个岗位，才能与劳动适龄人口增长保持一致。

就业岗位增长趋势放缓，基本反映雇主找寻能胜任劳工的困难。

“企业在填补职缺上有困难。”Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。

10月民间部门就业岗位料增加30.3万个，9月减少4.0万个。制造业岗位料增加1.5万个，9月减少1,000个。零售业就业岗位料增加，9月时减少2,900个。

风灾后的清理及重建工作可望提振10月建筑业就业岗位。9月建筑业就业岗位增加8,000个。(完)

编译 王丽鑫/于春红/李春喜/张若琪 审校 张涛/许娜/王兴亚/陈宗琦

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