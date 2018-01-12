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综述：房租提振美国核心CPI创11个月最大增幅 零售销售稳健增长
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January 12, 2018 / 11:29 PM / 更新于 8 hours ago

综述：房租提振美国核心CPI创11个月最大增幅 零售销售稳健增长

2 分钟阅读

路透华盛顿1月12日 - 美国12月基础消费者物价录得11个月来最大涨幅，因房租和医疗保健成本增加，提振今年通胀将会加速的预期。

资料图片：2017年1月，美国加州Carlsbad，一座住宅旁的出租广告。REUTERS/Mike Blake

另一项数据显示，上月零售销售稳健增长，凸显国内需求不断增强。数据可能保持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的可能性，并擦亮了联储在今年以更加激进的步伐收紧货币政策的前景。

美联储预计今年升息三次，与去年保持一致。

“这支持了我们的观点，即美联储会最终会加快今年的升息步伐，累计升息100个基点，”Capital Economics的首席美国经济学家Paul Ashworth表示。

劳工部公布，扣除波动性较大的食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)上月增长0.3%，因新购和二手轿车、卡车以及机动车保险价格上涨。

这是2017年1月以来最大月增幅，11月增幅为0.1%。上月核心CPI按年增长1.8%，快于11月1.7%的增速。

接受路透调查的经济学家预计，12月核心CPI较前月增长0.2%，同比增幅持稳在1.7%。

本周公布的进口和生产者物价数据疲弱，引发对通胀前景的担忧，不过，这两个数据与CPI的关联性并不强。

经济学家寄望，就业市场收紧，商品价格上涨，和美元走软将会在今年推动通胀升向2%的美联储目标。联储看重的通胀指标，不包括食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月以来一直低于上述目标。

CPI数据公布后，美元指数一度削减跌幅，但稍后跌至四个月低位。美国公债价格走低，对利率敏感的两年期公债收益率攀升至2008年以来最高。

**物价全面上涨**

上月支持基础通胀压力上升的主要因素是，房租上涨0.4%。屋主主住房等价租金攀升0.3%，11月为增长0.2%。

上月医疗保健成本增加0.3%，处方药价格急升1.0%，11月增幅为0.6%。去医院和看医生的成本均增加0.3%。

新车价格也上涨，上月平均车价上涨0.6%，为2017年1月以来最大涨幅。汽车保险成本增长0.6%。

不过，服装价格下跌0.5%。

汽油价格下跌限制了CPI的总体增幅，12月仅增长0.1%，11月增长0.4%。CPI的同比增速也从11月的2.2%放缓至2.1%。

上月汽油价格下跌2.7%，11月为跳涨7.3%。食品价格上涨0.2%，之前连续两个月持平。

另外，商务部报告，上月零售销售增长0.4%，11月数据修正后为增长0.9%，前值为增长0.8%。零售销售同比增幅为5.4%。

上月园艺和建材商店的销售跳增1.2%，汽车经销商的销售增长0.2%。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月增长0.3%，11月数据被上修至急增1.4%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分非常接近。商务部之前报告，11月消费者支出增长0.8%。

上月零售销售增长，加之11月数据被大幅上修，巩固了经济学家对数据将显示第四季消费者支出加速增长的预期。

消费者支出第三季的年化增长率为2.2%，消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。美国经济第三季GDP环比年率终值为成长3.2%。

“11月和10月数据被上修，使消费者支出处于一个较我们预期强劲的上升通道上，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说。(完)

编译 母红; 审校 李军

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