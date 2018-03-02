综述：美国1月通胀率为12个月来最大 上周初请失业金人数降至48年最低

路透华盛顿3月1日 - 1月美国消费者物价上涨，潜在通胀指标录得12个月来的最大涨幅，巩固今年物价压力将增加的观点。

2017年8月28日，美国纽约，全食超市里的水果摊位。REUTERS/Brendan McDermid

劳动力市场收紧料将提振通胀。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数降至逾48年来最低水平。

调查显示，2月制造商投入的原材料物价跳升至2011年5月以来最高水平，这也可能提振通胀前景。劳动力市场强劲，通胀上涨，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年比预期更快地升息，以防止经济出现过热。

美联储预计今年升息三次，金融市场消化了本月升息一次的可能性。

美国商务部称，个人消费支出(PCE)物价指数上升0.4%，为9月以来的最大增幅。12月增长0.1%。在截至1月的12个月内，PCE物价指数增长1.7%，与去年12月的涨幅类似。

1月，扣除波动性较大的食品和能源价格，PCE物价指数上升0.3%，为2017年1月以来最大升幅。12月，这一所谓的核心PCE物价指数上涨0.2%。受不利的基数效应影响，1月核心PCE物价指数按年增长1.5%。

通胀上升符合经济学家的预期。核心PCE指数是美联储青睐的通胀指标，自2012年年中以来一直低于美联储2%的目标。

预期通胀将在今年超过目标，因劳动力市场收紧提振薪资增长。受1.5万亿美元减税计划和政府支出增加推动，经济将加速成长，这也将刺激通胀上升。

美联储主席鲍威尔周二就经济发表了乐观看法，他告诉美国议员”自12月以来，我个人对经济前景的看法已经增强。”鲍威尔还承认，“财政政策的刺激作用变大了。”

他的上述讲话促使投资者将今年升息预期增加至四次。经济学家预计美联储将在3月20-21日会议上上调利率预测。

在另外一份报告中，美国供应管理协会(ISM)称，制造业的投入物价指数升至74.2，1月为72.7。

上月，ISM的全国制造业指数跳升至60.8，因订单和雇佣强劲增长，1月为59.1。该指数在50以上表明制造业扩张。制造业在美国经济中占比约12%。

数据发布后，美元兑一篮子主要货币续升，美债缩减涨幅，美股小幅走低。

**消费者支出放缓**

通胀上升限制了1月消费者支出的增长。1月消费者支出增长0.2%，这是8月以来的最小增幅，12月增长0.4%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。

经通胀调整后的消费者支出下降0.1%，为2017年1月以来的首次下降。12月，这一所谓实质消费者支出增长0.2%。

1月实质消费者支出下降表明，第四季消费者支出按年强劲增长3.8%后，消费放缓。

这也是经济继去年第四季增长2.5%后，在年初放缓增长脚步的最新迹象。1月，工业生产、房屋销售和核心资本财订单均下降。

但支出仍得到强劲劳动力市场的支撑。在周四发布的第三份报告中，劳工部称，截至2月24日当周，初请失业金人数下降1万人，至经季节调整后的21万人，这是1969年12月以来的最低水平。

美联储官员认为劳动力市场接近或略高于充分就业。目前失业率处于17年低位的4.1%。

消费者支出可能从减税中得到提振，因减税导致1月薪资和储蓄增加。

1月个人收入增长0.4%，与12月增幅相同。商务部经济分析局预计，一揽子税务计划将按年减少1,155亿美元个人所得税。

1月薪资增长0.5%，受助于企业因减税获得意外收益而派发给员工的一次性奖金。12月薪资增长0.4%。

1月，储蓄增至4,644亿美元，上月为,3632美元。储蓄率从12月的2.5%跳升至3.2%。(完)