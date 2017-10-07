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即时观点：美国9月非农就业岗位减少 为七年来首见
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#国际财经
2017年10月7日 / 凌晨3点27分 / 11 天前

即时观点：美国9月非农就业岗位减少 为七年来首见

1 分钟阅读

路透10月6日 - 美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让无家可归的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济活动的最新迹象。

数据要点：

* 美国9月非农就业岗位减少3.3万个(预估为增加9.0万个)

* 美国9月民间部门岗位减少4.0万个(预估为增加8.3万个)

* 美国9月政府部门岗位增加0.7万个

* 美国9月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)

* 美国9月制造业岗位减少0.1万个(预估为增加1.0万个)

* 美国9月平均时薪较前月增长0.5%(预估为增长0.3%)

* 美国9月失业率为4.2%(预估为4.4%)

以下是分析师评论：

INSIGHT INVESTMENTS高级投资组合经理人Jason Celente：

“今日的数据受风暴影响很大。但仔细研读数据，你可以看到平均时薪高于预期，且上修了之前的平均时薪数据。这确实反映出就业市场收紧”

“债市受此及其他较强的方面指引。对于长存续期的兴致降低。10年期公债收益率在过去一年半的时间内保持在2.00-2.50%区间内，尽管攀升，但没有出现超卖。如果10年期公债收益率在短时间内达到2.50-2.55%，可能出现短期超卖。如果中期内达到2.55%，则情势将出现转变。”

NIKKO ASSET MANAGEMENT首席全球策略师JOHN VAIL:

“因飓风影响，市场可能将对这些数据大打折扣。出现了一些反应，但不受风暴影响的最重要数据是平均时薪数据。该数据没有因风暴因素而失真。平均时薪按月上扬0.5%，远胜预期着实令人惊讶。这在近期历史上没有发生过几次，一次是在7月，之前就要追溯到雷曼兄弟破产前了，即便是那个时候也不是时有发生的。”

AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES INC高级分析师RUSSELL PRICE：

“尽管9月平均时薪数据可能略高于可持续水准，但确实反映出薪资成长终于获得一些动能，因就业供应进一步收紧。

如果薪资开始更明显的增长，将给美联储在12月加息的必要性提供理据。”

市场反应：

汇市：美元指数上扬

股市：股指期货小幅转跌

债市：两年期和10年期公债收益率上涨，两年期公债收益率升穿1.50%，触及九年高位。(完)

编译 许娜/李军; 审校 利棣儿

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