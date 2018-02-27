综述：美国1月新屋销售触及五个月低位 供应创2009年以来最高

路透华盛顿2月26日 - 美国1月新屋销售连续第二个月下降，受累于东北部和南部地区销售锐减，可能引发楼市正在失去动能的担忧。

今日疲弱的新屋销售数据公布前，上周的数据也显示，1月成屋销售连续第二个月减少，库存接近纪录低位。加之疲弱的1月工业生产和零售销售数据，暗示经济增长在今年年初放缓。

房屋供应严重短缺，尤其是低价房，正推高房价，令部分首次购房者望房兴叹。经济学家担忧，抵押贷款利率不断攀升，现已接近四年高位，以及税改计划中限制抵押贷款利息所得税抵扣上限的规定，将导致今年楼市需求减下降。

“鉴于楼市数据在过去几个月转弱，抵押贷款利率近期攀升，以及税改削弱了抵押贷款的吸引力，我们认为，住宅地产投资很可能在首季度减少，”摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说。

商务部报告，1月新屋销售下降7.8%，经季节性调整后年率为59.3万户，为2017年8月以来最低。接受路透调查的经济学家之前预计，上月新屋销售年率增至64.5万户。新屋占楼市总量的近10%。

东北部地区的销售骤降33.3%，触及2016年8月以来最低。南部地区销售锐减14.2%，至13个月低位，该地区的新屋占全国的一半。西部地区的新屋销售增长1.0%，中西部地区急增15.4%。

上月新屋销售同比减少1.0%。上月销售的房屋中，三分之二正在建设，或尚未开工。

PHLX楼市指数基本持稳，美股大盘整体上扬。全美最大建筑商D.R. Horton (DHI.N)下跌1.0%。Lennar Corp (LEN.N)回落0.3%。

美国公债价格上扬，美元指数基本持稳。

**抵押贷款利率攀升**

“新屋销售下降可能是因高价房市场饱和，这应该会迫使建筑商跟随市场走势，建设更多价格适中的住房，”realtor.com的高级经济学家Joseph Kirchner说。

新屋销售疲弱意味着，经纪的佣金减少。受此影响，数据预估公司Macroeconomic Advisers将首季美国国内生产总值(GDP)环比增长年率预估下调0.1个百分点，至1.9%。美国经济第四季环比增长年率为2.6%。

根据房贷美提供的数据，截至2月22日当周，美国30年期抵押贷款固定利率上涨至平均4.4%，为2014年4月以来最高，之前一周为4.38%。抵押贷款利率已连涨七周，它与公债收益率同步攀升，因担忧通胀回升。

相反，尽管美国失业率降至17年低位4.1%，但薪资年增幅一直不到3%。

1月上市销售的新屋共计30.1万户，创2009年3月以来最高，增幅为2.4%。新屋库存仍远低于2006年楼市泡沫时触及的峰值。

除非建筑商转向建设更多价格适中的房屋，否则，库存增加对缓解供应短缺的情况可能毫无帮助。上月，在建房屋占库存总量的59%。

“新屋的价格通常较高，这可能会让很多首次购房者却步，”Quicken Loans的执行副总裁Bill Banfield说。

按1月销量计算，需要6.1个月来消化市场上的现有供应，为2014年7月以来最长周期，高于12月的5.5个月。1月新屋房价中位数同比上涨2.5%，为32.3万美元。(完)