综述：美国1月就业岗位加速增长 薪资同比增幅创逾八年半最高

路透华盛顿2月2日 - 美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创逾八年半以来最大同比增幅，提振了随着就业市场实现充分就业，通胀今年将加速的预期。

美国劳工部周五公布，1月非农就业岗位增加20万个，12月增加16万。

失业率持平在17年低位4.1%。平均时薪较前月上涨0.3%，为26.74美元，在12月上涨0.4%后继续攀升。

1月平均时薪同比增长2.9%，为2009年6月以来最大增幅，12月增幅为2.7%。不过，上月每周平均工时减少至34.3小时，为四个月来最低水平，12月为34.5小时。

亮丽的就业报告凸显经济增长势头强劲，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年以更快速度升息的可能性增加。美联储之前预计，在2017年三次上调借贷成本后，今年会再升息三次。

“这份报告支持了美联储的观点，即就业市场接近充分就业，薪资和通胀压力开始在数据中体现，”纽约梅隆银行高级全球市场策略师Marvin Loh表示。

“在消化了3月百分之百会升息的可能性后，投资者将目光投向今年的第二、第三、甚至有可能第四次升息的时机。”

美联储官员周三表达了对通胀今年向目标回升的乐观看法。联储决策者一致投票决定维持利率不变，并在声明中指出，就业市场“继续增强”，经济活动“以稳健的步伐增长”。

美国金融市场已经消化了3月升息的预期。就业数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，指标10年期公债收益率升至四年高位。美国股市走低。

2017年失业率回落了0.7个百分点，经济学家预计，到今年年底，失业率将触及3.5%。经济学家称，强劲的国内和国际需求驱动就业增长。

鉴于就业市场基本实现充分就业，经济学家认为，民主党控制的美国国会12月通过的1.5万亿美元减税计划给就业带来的提振不会很大。此项计划是美国30年来最大规模的税改行动。

美国总统特朗普和共和党指出，将企业税从35%下调至21%等财政刺激举措将有助于创造就业，并进而提振经济成长。

根据全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas，因应减税计划的实施，截至1月底，只有包括苹果(AAPL.O)在内的七家公司宣布增加招聘，共计新增3.7万个就业岗位。

接受路透调查的分析师预计，1月就业岗位增加18万个，失业率持平在4.1%。1月新增的就业岗位超过了过去三个月的平均增幅19.2万。

美国经济平均每月需要创造7.5-10万个就业岗位，才能与劳动年龄人口的增速保持一致。1月是特朗普上任后美国就业数据公布的第一个一整年。期间就业岗位月均增长17.6万，之前一年，奥巴马政府执政期间为20.83万。

**就业增长料将逐步放缓**

随着经济接近充分就业，预计就业增长今年将会放缓。越来越多的企业报告，难以找到合格人才，经济学家称，这将会迫使部分企业大幅加薪，以争夺稀缺人才。

上月薪资增长可能受到1月18个州开始实施最低工资标准的支持。同时，还可能会受到减税的提振。星巴克(SBUX.O)和联邦快递(FDX.N)等企业表示，他们将利用减税带来的成本节省给员工涨薪。

预计2月薪资将会进一步上涨，届时沃尔玛WMT.N.将会上调其美国店铺员工的入门级时薪。薪资按年增幅目前接近3%，经济学家称，这是推动通胀向2%目标回升必不可少的因素。

不过，就业市场仍存在一定的闲置。一项衡量失业情况的更广泛指标1月上升0.1个百分点，至8.2%。这项指标包括想工作但已放弃找工作，以及因找不到全职工作只能打临工的人。

非洲裔美国人的失业率从6.8%攀升至7.7%，相当于白人失业率的逾两倍。劳工部还发布了对雇主调查得出的就业数据的年度修正，其中包括，经季节性调整后，去年3月的就业人数被上修14.6万。

制造业就业岗位增加1.5万，12月为增加2.1万。该行业受到强劲的国内和国际需求支持。美元走疲使美国制造的商品在国际市场更具竞争力，从而提振了制造业活动。

尽管受到异常寒冷天气的影响，上月建筑业就业增长提速，新增3.6万个岗位，12月为增加3.3万。继12月减少2.56万之后，零售业就业岗位恢复增长，上月新增1.54万个岗位。

政府新增就业岗位4,000个，之前连续两个月减少。专业和商业服务、休闲和酒店业、以及医疗保健和社会救济领域的就业岗位也都出现增长。(完)