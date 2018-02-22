综述：美国1月成屋销售意外减少 因供应紧缺推高房价

路透华盛顿2月21日 - 美国1月成屋销售意外下降，创逾三年来最大同比降幅，因房屋供应持续短缺推高房价，并使首次购房者望房兴叹。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国1月成屋销售下降3.2%，经季节性调整后年率为538万户。这是成屋销售连续第二个月减少，四大地区的销售全面回落。

接受路透访查的分析师预计，1月成屋销售增长0.9%，年率为560万户。

上月成屋销售同比下降4.8%，创2014年8月以来最大同比降幅。销售减少主要是因为供应受限，并非缺乏需求。成屋销售占全美房屋销售的90%左右。

“缺乏充足的房屋供应，及其对房价上涨产生的影响，导致上月美国整体楼市销售活动降温，”NAR的首席经济学家Lawrence Yun表示。

就业市场强劲增长正提振楼市需求，但低端住房供应稀缺严重拖累了房屋销售增长。供应短缺导致的房价上涨使部分潜在的首次置业者无法入市购房。

房价上涨速度超过了薪资增幅。虽然目前失业率已降至17年低位4.1%，但美国薪资年增幅仍不到3%。

尽管1月二手房供应增加4.1%，至152万户，但楼市库存同比下降了9.5%，为纪录最低1月库存水平。楼市供应连续32个月同比下降。

以1月销量计算，消化现有库存需要3.4个月，高于12月的3.2个月。六到七个月的供应被视为良性的楼市供需平衡状态。

***销售温和增长*

1月美国房价中位数同比上涨5.8%，至24.05万美元，为连续第71个月同比上涨。

经济学家预计，今年楼市供应仍然紧缺，加之抵押贷款利率上升，可能导致2018年房屋销售增长缓慢。

根据房贷美提供的数据，上周美国30年期抵押贷款固定利率平均水平攀升至4.38%，为2014年4月来最高，之前一周为4.32%。抵押贷款利率和美国公债收益率同步攀升，因担忧通胀加速。

PHLX地产股指数上扬，与美股大盘普涨走势一致。美元指数基本持稳，美国公债收益率多数攀升。

周三美国抵押贷款银行协会(MBA)公布的数据显示，上周购房抵押贷款申请宗数较之前一周减少6%。另外，人们还担心近期通过的税改法案限制了房贷利息的抵税上限，可能损及楼市需求。

未来几个月楼市供应可能增加，因上周出炉的数据显示，1月房屋开工激增至近10年半高位。独栋房屋完工触及2008年6月以来最高水平。

在1月达成的房屋销售交易中，首次购房者占29%，低于12月的32%，和上年同期的33%。经济学家和地产经纪表示，首次购房者的占比需要达到40%，楼市才能实现强劲增长。

1月房屋在市场上待售的时间通常为42天，高于12月的40天，但低于上年同期的50天。1月售出的房屋中，43%的待售时间不到一个月。(完)