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美国民间就业岗位急增 美联储仍可能在3月升息
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#国际财经
January 5, 2018 / 12:21 AM / 更新于 6 hours ago

美国民间就业岗位急增 美联储仍可能在3月升息

1 分钟阅读

路透华盛顿1月4日 - 美国民间雇主12月加大招聘力度，美国公司大幅削减裁员计划，直指劳动力市场继续保持强劲，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在3月升息。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数连续第三周上升，不过，这可能是因为年末假日季就业市场出现波动。

劳工部称，加州、马萨诸塞、北卡罗来纳和佛吉尼亚等州的申领失业金人数是预估数据。劳动力市场接近充分就业，失业率处于4.1%的17年低位。

“初请失业金人数增加不暗示经济放缓，这一点是肯定的，”三菱日联金融首席经济学家Chris Rupkey称，“劳动力市场仍强劲，2018年前景甚至更好。”

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。

全球新职介绍咨询公司Challenger, Gray & Christmas周四报告，12月美国雇主宣布裁减32,423个工作岗位，较11月减少7.4%。2017年累计裁员418,770人，为1990年以来最少。2016年裁员526,915人。

劳工部在第三份报告中称，截止12月30日当周，初请失业金人数增加3,000人，经季节性调整后为25万人。(完)

编译 刘静；审校 母红

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