综述：美国就业岗位6月加速增长 但薪资增长仍然迟缓

资料图片：2014年1月，在美国华盛顿召开的一场招聘会。

路透华盛顿7月7日 - 美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。

劳工部周五称，上月非农就业岗位增加22.2万个，因医疗、政府、餐饮及专业和企业服务部门岗位大增。

这一增长幅度为今年第二高，超过分析师预期的增加17.9万个。4月和5月创造的就业岗位也比之前公布的数据多4.7万个。虽然失业率从5月的16年低位4.3%提高至4.4%，但原因是更多的人在找工作，这是对就业市场有信心的迹象。

“美国就业市场保持活力，意味着美联储走上9月开始缩表、并在12月再次升息的道路，”IHS Markit首席经济分析师Nariman Behravesh称。

失业率今年已下降0.4个百分点，接近美联储对2017年的最新预测。虽然每周平均工时从5月的34.4小时提高至34.5小时，但薪资增长依然低迷不振，令本应亮眼的就业报告略显遗憾。

6月平均时薪上升0.04美元，或0.2%，5月为上升0.1%。这令薪资同比增幅从5月的2.4%提高至2.5%，说明就业市场仍然存在一些闲置现象 。

美国金融市场未受薪资增长迟滞的影响，投资者关注非农就业岗位的大幅增长，该数据加强了经济在第二季恢复增长速度的观点。

标普500指数.SPX上涨，美元指数上扬，美债价格则下跌。

“增长状况的整体印象是经济以不错的势头结束第二季，今日的报告应会缓解对第三季严重放缓的担忧，”摩根大通分析师Michael Feroli称。

美国共和党总统特朗普承诺，将通过减税和放松监管来大幅提高经济增速和进一步增强就业市场。

但共和党人在医保法案改革方面进展艰难，还有人担心政治丑闻可能拖累特朗普政府的经济计划。

**工人短缺**

有人乐观认为，就业市场收紧很快将引起薪资加速增长，坊间越来越多迹象显示，企业难以找到合格工人。一些经济学家认为，生产率疲软限制了薪资上涨，其中一些经济学家来自美联储。

其他人认为去年经济增长疲软损及薪资增长。

“薪资通胀绝不是2017年的问题。今年的薪水是以上一年公司表现为基础的，而去年的GDP增长缓慢，更重要的是薪资增长缓慢，”TS Lombard首席美国经济分析师Steven Blitz称。“一些行业薪资加快增长，但行业数量并不足以推高平均薪资。”

美联储6月进行了今年第二次升息。

不过随着5月通胀率在美联储2%的目标下方进一步回落，经济分析师预计只会在12月再升息一次。

他们预计美联储9月会宣布开始缩减4.2万亿美元的美国公债和抵押支持债券组合。

经济需要每月创造7.5-10万个工作岗位，才能满足劳动适龄人口的增长。就业参与率上升0.1个百分点至62.8%。

包括想找工作但放弃努力，以及因找不到全职工作而做兼职的人群在内的一项广义失业率，上月上升0.2个百分点至8.6%。

这项失业指标5月触及九年半低点。今年以来下降0.8个百分点。

6月就业普遍增长，制造业岗位增加1,000个，5月时下降2,000个。

但汽车行业岗位进一步减少1,300个，因销量放缓及库存积压的问题迫使制造商减产。该行业就业岗位连续第三个月减少。

福特汽车(F.N)宣布计划在北美和亚洲以自愿提前退休以及其他财务激励的方式削减1,400个受薪岗位。通用汽车(GM.N)等其他企业则延长夏季组装厂关闭时间，这将使工人短暂失业。

建筑业岗位上月增加1.6万个，医疗行业就业飙升5.91万个，专业和企业服务行业创造了3.5万个岗位。临时服务岗位增加了1.34万个。餐饮和酒吧增聘2.93万个员工。

零售商聘用8,100个员工，该行业岗位此前连续四个月减少。J.C. Penney(JCP.N)、梅西百货(Macy's) (M.N)和Abercrombie & Fitch (ANF.N)等百货店面临亚马逊等在线零售商的激烈竞争。

政府岗位上月增加3.5万个，联邦和地方政府都有所增加。

交互式图表：

美国非农就业岗位和失业率: here

美国就业市场各行业状况： here(完)