综述：美国初请失业金人数连续第三周减少 巩固美联储下周升息预期

路透华盛顿12月7日 - 美国上周初请失业金人数意外减少，表明就业市场供应快速收紧，巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周升息的预期。

2017年10月4日，美国丹佛，科罗拉多医院协会招聘会现场的一名求职者与招聘方代表交谈。REUTERS/Rick Wilking

周四公布的另一份数据显示，美国企业11月宣布的计划裁员人数增至七个月高位，但总体裁员趋势水平仍保持在低位。

“企业裁员的数量并不大，而作为史上持续时间最长的经济扩张周期之一，目前要找到合格的人才十分困难，”三菱日联金融驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey说。

美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。

接受路透调查的经济学家预计，上周初请失业金人数增至24.0万人。上周初请失业金人数连续第144周处于反应就业市场强劲与否的分水岭30万之下，持续时间为1970年以来最长，当时的劳动力市场规模要小得多。

美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。市场认为，劳动力市场供应吃紧，会促使美联储在12月12-13日的政策会议上升息。美联储今年已升息两次。

数据公布后，美国金融市场基本持稳，投资者等待周五公布的11月非农就业报告。

**关注周五非农就业报告**

路透调查显示，经济学家预计，11月非农就业岗位增加20万，10月为急增26.1万。10月就业增长受助于受飓风哈维和伊尔玛影响曾一度失业的数以千计的员工，主要是酒店和零售等低薪行业的员工，重返岗位。

预计11月失业率持稳。今年失业率已下滑了0.7个百分点。

一位劳工部官员称，在遭受飓风伊尔马和玛丽亚侵袭数月之后，美属维京群岛的失业金申请程序继续受到干扰。他表示，美属波多黎各的申请程序也未恢复正常。

美属维京群岛和波多黎各的就业人口未包括在月度非农就业报告中。

上周，初请失业金人数四周移动均值小幅减少750人，至24.15万人。市场认为该数据能更好地反应就业市场状况，因其消除了周与周之间的波动。

“这表明雇主极不愿裁员，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说。

请领失业金人数报告还显示，截至11月25日当周，续请失业金人数减少5.2万，至191万人。续请失业金人数四周移动均值增加1,000，至191万人。

另外，全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，11月企业宣布计划裁员35,038人。

此为七个月最高水平，较10月增加17%。不过，裁员趋势水平仍处于低位。截至11月，雇主今年宣布裁员386,347，同比减少22%，为1997年以来最低。(完)