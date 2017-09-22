综述：美国一周初请失业金人数下降 飓风因素仍在发挥影响

资料图片：2016年5月，美国丹佛，一名求职者在招聘会现场与雇主代表交谈。REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿9月21日 - 上周美国初请失业金的人数意外下降，不过近期就业市场前景因为飓风哈维和伊尔玛的持续影响而变得模糊不清。

周四公布的其他数据显示，由于新订单激增，大西洋沿岸中部地区的制造业活动在9月加快。但相比于8月，本月工厂雇佣放缓且员工工作时间减少。

劳工部公布，美国9月16日止一周经季节调整后的初请失业金人数下降2.3万人，至25.9万人。劳工部一位官员称，飓风哈维和伊尔玛对德克萨斯州以及佛罗里达州的失业金申请产生影响。

随着飓风玛利亚(Hurricane Maria)本周肆虐波多黎各，天气因素有可能继续影响失业金申请数据，或会压低9月就业增幅。德克萨斯和佛罗里达州在美国就业中占到大约14%。

“这方面的杂音淹没数据所显示的一切信号，这种情况将持续数周，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三对记者表示，因为飓风的缘故，“9月就业情况可能受到较大影响，”但她也表示，预期就业市场状况“或多或少将持续好转”。

美联储周三维持利率不变，但仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。叶伦在联储利率声明后发表上述看法。

上周德州未经调整的初请失业金人数减少23,549人，连续第二周下降，因飓风哈维的影响消退。德州初请失业金人数在风灾后大增，飓风侵袭导致石油、天然气及石化制造领域受到冲击，部分工人暂时失业。

上周佛州未经调整的初请失业金人数仅增加5,133人。

**初请失业金人数或攀升**

“如果风暴导致民众无法迅速请领失业金的话，未来几周佛州请领的人数可能持续上升，”摩根大通驻纽约分析师Jesse Edgerton表示。

分析师原本预估最近一周初请失业金人数将增至30万人。初请失业金人数连续第133周低于反映就业市场强劲与否的30万分水岭，为1970年以来最长持续时间，而当时的就业市场规模要小得多。

随着投资人持续评估美联储政策声明，美国股市下跌。美国中长期公债价格上涨，美元指数则下滑。

初请失业金人数四周移动均值增加6,000人至268,750人，为2016年6月以来高位。市场认为该指标能更准确的反映就业市场趋势，因剔除了周度波动。

请领失业金数据时间覆盖了9月非农就业报告的调查时间。

8月就业增加15.6万个，民间服务部门招聘数量为五个月来最低。

周四的另一份报告中，费城联储称其9月大西洋中部地区制造业活动指数上升5点左右至23.8，近39%的企业表示本月活动上升，15%称下降。

该调查的新订单指数从8月的20.4跃升至29.5。就业指数从8月的10.1下降至6.6，不过已经连续10个月为正。每周平均工作时间从上月的18.8下降至11.9。

企业对未来六个月看法乐观，近44%预计提高资本支出。约55%称预计第四季会增产。企业计划通过增加招聘或延长现有工人工作时间来增产。(完)