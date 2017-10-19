综述：美国上周初请失业金人数触及逾44年低位 巩固美联储12月升息预期

路透华盛顿10月19日 - 美国上周初请失业金人数降至逾44年低位，反映出9月飓风侵袭导致增长放缓后，就业增长再度反弹。

2017年8月2日，美国马萨诸塞州Fall River，亚马逊招聘会现场的求职者排队等待申请职位。REUTERS/Brian Snyder

周四公布的另一项数据显示，10月大西洋沿岸中部地区的制造业就业指标升至纪录高位。就业市场表现强劲的迹象，可能巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

美国劳工部报告，截至10月14日当周，美国初请失业金人数减少2.2万人，降幅为4月以来最大，经季节性调整后为22.2万，为1973年3月以来最低水平。

不过，上周初请失业金人数减少的程度可能因上周一哥伦布日假期被放大。

随着飓风哈维和伊尔玛给就业市场造成的影响消退，初请失业金人数逐步回落。侵袭德州和佛罗里达州的飓风导致9月初初请失业金人数增至29.8万人。

劳工部官员称，美属维京群岛和波多黎各申请失业金人数数据继续受到飓风伊尔玛和玛丽亚的影响，因飓风导致基础设施被损毁。受此影响，这两个地区的数据仍是劳工部的估计值。

9月美国非农就业岗位减少3.3万，因飓风哈维和伊尔玛导致逾10万餐馆工人暂时性失业。9月就业数据中未包括美属维京群岛和波多黎各的数据。

经济学家之前预计，上周初请失业金人数为24万。数据公布后，美元兑一篮子货币削减跌幅，美国公债价格基本持平。

**就业市场不断收紧**

初请失金人数已连续137周低于反映劳动市场健康与否的重要分水岭30万人，这是自1970年以来持续时间最长的一次，当时的就业市场规模要小得多。目前就业市场接近充分就业，失业率处于逾16年半低位4.2%。

上周初请失业金人数四周移动均值减少9,500人，至24.825万。市场认为该指标去除了周与周之间的波动，能更好地反映就业市场状况。

上周处于10月非农就业报告的调查期之内。在9月和10月调查期之间，初请失业金人数四周移动均值减少2.05万，支持了本月就业增长反弹的观点。

另外，费城联储周四报告，一项衡量大西洋沿岸中部地区制造业就业状况的指标10月急升24个点，至纪录高位30.6。

平均工作周指数也攀升8点，至19.4。报告称，没有企业报告本月就业岗位减少。就业市场指标强劲，抵消了新订单和付运指标下降造成的拖累，扶助10月费城联储制造业指数增长4点，至五个月高位27.9。

截至10月7日当周，续请失业金人数减少1.6万，至189万人，为1973年12月以来最低。

续请失业金人数连续第27周低于200万，直指就业市场闲置不断减少。续请失业金人数四周移动均值减少2.275万，至191万，为1974年1月以来最低，且为连续第25周低于200万。(完)