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综述：美国初请失业金人数下降 出口增加扶助贸易赤字收窄
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2017年10月6日 / 凌晨12点10分 / 13 天前

综述：美国初请失业金人数下降 出口增加扶助贸易赤字收窄

2 分钟阅读

资料图片：2015年2月，美国加州洛杉矶和长滩港的集装箱。REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透华盛顿10月5日 - 美国上周初请失业金人数降幅超预期，但飓风哈维和伊尔玛给该数据造成的后续影响，使人们很难看清就业市场现状。

周四出炉的另一项数据直指，尽管受到天气相关影响的干扰，但经济潜在动能强劲。8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口急升至逾两年半高位。8月核心资本财订单增幅被上修。

这些数据表明，贸易和企业设备支出，可能在一定程度上扶助抵消预期飓风可能给第三季经济造成的影响。

美国劳工部报告，截至9月30日当周，初请失业金人数减少1.2万，经季节性调整后为26万。

劳工部官员称，飓风哈维、伊尔玛和玛丽亚给德州、佛罗里达州和佐治亚州，以及美属波多黎各和维京群岛的申请失业金人数造成了影响。分析师之前预计，上周初请失业金人数降至26.5万。

9月初，初请失业金人数从8月触及的低位23.6万急升至29.8万。因此，预计飓风哈维和伊尔玛会拖累9月的就业增长。

接受路透调查的分析师预计，劳工部周五公布的非农就业报告可能显示，9月就业岗位增加9万，8月为增加15.6万。

就业市场受扰的情况可能只是暂时的，就业市场整体状况仍然强劲。

初请失金人数已连续135周低于反映劳动市场健康与否的重要分水岭30万人，这是自1970年以来持续时间最长的一次，当时的就业市场规模要小得多。

美国公债价格在上午中段走低，美股上扬。美元指数走强。

**企业支出强劲**

商务部报告，8月美国贸易逆差收窄2.7%，至424亿美元，为去年9月以来最低水平。

商务部表示，飓风哈维、伊尔玛和玛丽亚造成的影响将会“嵌入到贸易源头数据中”，可能会在“后续贸易数据中得以体现，直至受影响领域的贸易活动恢复正常。”

经通胀调整后，实质贸易逆差基本持平在618亿美元。7、8两月的平均水平低于第二季的月均值624亿美元。

这表明，贸易可能给第三季成长作出贡献，并扶助缓和飓风给经济造成的冲击。预计飓风将给经济成长带来0.6个百分点的拖累。在第二季3.1%的增长年率中，贸易做出了0.2个百分点的贡献。

估计第三季经济增长年率可能低至1.8%。8月商品和服务出口增加0.4%，至1,953亿美元，为2014年以来最高水平。商品出口为2015年4月以来最高水平。消费品和资本财出口均增加。

燃料和食品出口减少。对中国的出口急增8.8%。商品和服务进口下降0.1%，至2,377亿美元，工业用品和原材料进口触及2016年11月以来最低。

资本财进口也下降。不过，8月汽车进口增加。中国商品进口增加5.1%，至纪录高位。政治敏感度很高的美中贸易逆差8月扩阔4.0%，至349亿美元，为2015年9月以来最高。

另外，商务部还报告，8月扣除飞机的非国防资本财订单——也就是所谓的核心资本财订单——修正后为跳增1.1%，前值为增长0.9%。

8月核心资本财订单付运修正后为增长1.1%，前值为增长0.7%。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出项目。

企业设备支出扶助支撑制造业活动。制造业在美国经济活动中的占比约为12%。第二季企业设备投资增长为近两年来最快。(完)

编译 母红; 审校 李军

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