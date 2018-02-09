综述：美国初请失业金人数降至近45年低位 提振薪资加速增长预期

路透华盛顿2月8日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，触及近45年最低水平，因就业市场供应进一步收紧。数据提振今年薪资增长加速的预期。

美国劳工部周四报告，初请失业金人数连续第二周减少，这还意味着就业增长动能强劲，可能推动失业率进一步回落。

“初请失业金人数降至极低水平，是就业市场供应吃紧的信号，暗示2月将是又一个就业岗位强劲增长的月份，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding说。

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劳工部报告，截至2月3日当周，初请失业金人数减少9,000人，经季节性调整后为22.1万。1月中初请失业金人数触及1973年1月以来最低21.6万。

接受路透调查的分析师预计，上周初请失业金人数增至23.2万。上周初请失业金人数连续第153周低于就业市场强劲与否的分水岭30万，低于该水平，反映就业市场强劲。这是自1970年以来的最长时间跨度，当时的就业市场规模远不及现在。

就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。就业市场供应收紧开始给薪资增长施加上行压力。

劳工部上周报告，1月平均时薪按年增长2.9%，为2009年6月以来最大增幅，12月为跳增2.7%。上月雇主新增就业岗位20万个。

薪资强劲增长，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)内部对通胀将会向联储设定的2%通胀目标回升的乐观情绪。美国金融市场预计，美联储将在3月升息。

继去年三次上调借贷成本后，美联储预计今年升息三次。

**经济可能过热**

美国公债价格回落，10年期公债收益率攀升至近四年高位，因就业数据强劲，以及英国央行表示，可能需要提前开始升息。美元兑一篮子货币基本持平。美国股市下跌。

“对于联储官员而言，今天的数据无异于向其发出了，尽管存在风险，尽管股市近期骤降，仍应坚持逐步升息计划的命令，因经济出现过热的迹象，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 说，“美联储的政策行动可能与当前的经济状况不同步，升息速度落后于经济周期。”

上周初请失业金人数四周移动均值减少1万人，至22.45万，为1973年3月以来最低。市场认为这项指标能更好反映就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。

劳工部报告还显示，截至1月27日当周，续请失业金人数减少3.3万，至192万。续请失业金人数四周移动均值增加1.25万，至195万。(完)