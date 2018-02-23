综述：美国初请失业金人数接近45年低点 经济前景一片光明

路透华盛顿2月22日 - 上周美国初请失业金人数接近45年低点，显示2月就业增长强劲，经济势头稳健。

周四公布的其他数据也提亮了经济前景。1月衡量未来经济活动的一项指标连续第四个月上升。就业市场强劲应继续支撑消费者支出，尽管1月零售销售下降。

“企业极为不愿员工离开很可能反映出，找到替代他们的人很难，”纽约RDQ Economics的分析师John Ryding称。

截至2月17日当周，初请失业金人数经季调后下降7,000人至22.2万人。1月中旬时初请失业金人数曾降至1973年1月以来最低水平21.6万人。

周一为总统日假期，加州等六州的失业金数据为测算值。虽然这可能会让上周的数据失真，但失业金数据的整体趋势与活跃的就业市场一致。

路透调查的分析师原预期，最新一周初请失业金人数持平在23万人。上周初请失业金人数连续第155周低于就业市场强劲与否的分水岭30万，反映就业市场强劲。这是自1970年以来的最长时间跨度，当时的就业市场规模远不及现在。

就业市场接近完全就业，失业率位于17年低点4.1%。就业市场趋紧推动薪资增长，这进而有助于推动通胀率升向美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标。

美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。

“委员们认同短期经济前景增强，增加了循序渐进上调联邦基金利率的可能性，”美联储在会议记录中指出。

美元兑一篮子货币走低。美国公债上涨，指标10年期美国公债收益率从逾四年高点回落。美股经过两日的下跌后走高。

**就业强劲增长**

劳工部称，加利福尼亚、夏威夷、缅因州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州和怀俄明州的初请失业金人数为估计值。劳工部还表示，几个月前受到飓风伊尔玛(Irma)和玛丽亚(Maria)冲击的波多黎各和维尔京群岛失业金申领程序仍未恢复正常。

上周初请失业金人数四周移动均值减少2,250人至22.6万人。市场认为这项指标能更好地反映就业市场状况，因其剔除了周与周之间的波动。

失业金申请数据涵盖了2月就业报告中非农就业人数的调查期。1月和2月调查期之间，初请失业金人数四周均值减少17,500人，预示本月就业稳健增长。

“考虑到初请失业金数据乐观，我们认为2月就业增长可能再次表现强劲，”摩根大通的经济分析师Daniel Silver称。

1月非农就业岗位增加20万个。2月就业若强劲增长，将为下月升息提供理由。美联储已经预计今年将升息三次。但大多数分析师认为，鉴于1月通胀数据强劲，年内料升息四次。

请领失业金报告还显示，截止2月10日当周续请失业金人数减少7.3万，至188万人。续请失业金人数四周均值减少16,250人，至193万人。

根据周四公布的另一份报告，世界大型企业研究会(Conference Board)公布，1月领先指标上升1.0%，12月为上升0.6%。领先指标上升反映出金融环境、制造业、房屋建造和劳动力市场表现强劲。

“美国领先指标1月进一步加快上升，并继续表明2018年上半年经济强劲增长，”世企研的商业周期和增长研究主管Ataman Ozyildirim称。

美国请领失业金动态图表：tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国初请失业金及非农就业岗位 tmsnrt.rs/2p7dFGi

(完)