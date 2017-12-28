更新版 1-美国数据：上周初请失业金人数持稳，但就业市场仍然趋紧

(新增长期请领失业金人数及背景)

路透华盛顿12月28日 - 美国上周初请失业金的人数没有变化，基本趋势与劳动力市场趋紧保持一致。

根据劳工部周四公布的经季节调整数字，截至12月23日的一周初请失业金人数是24.5万。前一周的数据没有修正。

自10月中旬以来，一周初请失业金人数一直处于22.3万至25.2万之间。

路透调查的分析师预测，上周的初请失业金人数会降至24万。上周是连续第147周保持在30万人以下，显示劳动力市场表现强劲。这是1970年以来连续保持在30万人以下的最长时间，而当年的劳动力市场规模要比现在小。

外界普遍认为就业市场接近完全就业，失业率处于17年低点4.1%。就业市场紧俏及经济增强，鼓励美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月稍早进行了今年第三次升息。美联储预计2018年升息三次。

11月美国就业岗位增加22.8万个，远高于与就业年龄人口增长保持一致所需的每月约增长10万个。

劳工部称，飓风伊尔玛和玛丽亚侵袭几个月过后，维尔京群岛的失业金申请受理持续受到干扰。波多黎各的申请处理仍未恢复正常。

上周的初请失业金人数四周均值上升1,750至237,750人。

该报告还显示，截至12月16日当周，续请失业金人数上升7,000人至194万人。四周均值下降4,250人至192万人。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 李爽/龚芳)