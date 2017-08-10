综述：美国7月PPI意外创11个月最大降幅 表明通胀步伐继续放慢

路透华盛顿8月10日 - 美国7月生产者物价意外下滑，并创下近一年来最大降幅，表明通胀步伐进一步放慢，可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)推后升息。

周四出炉的其他数据显示，上周美国初请失业金人数增加。不过该周度数据的变化趋势仍符合就业市场持续收紧的状况。

“就业市场继续收紧，但通胀未能在经济中站稳脚跟，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约的首席分析师Chris Rupkey称。“炉火上锅子里的水已经沸腾，但并没有通胀蒸汽冒出来。”

美国劳工部公布，7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，因受到服务成本下滑的拖累。这也是2016年8月以来的最大降幅，逆转了6月上涨0.1%的趋势。

7月最终需求PPI较上年同期上升1.9%，6月为升2.0%。

分析师原本预计7月最终需求PPI较前月小升0.1%，较上年同期上升2.2%。

7月扣除食品、能源与贸易的核心最终需求PPI较前月持平，6月为升0.2%。7月核心最终需求PPI较上年同期上升1.9%，6月为升2.0%。

尽管PPI与消费者物价指数(CPI)之间的关联度已经下降，但上月生产者物价下跌可能会让美联储感到担心，他们长期以来一直认为温和通胀只是暂时现象。

美联储主席叶伦上月向议员称，通胀偏低可能在一定程度上归咎于“一些特别因素”。通胀低于美联储2%目标水平的情况已经持续了五年时间，外界关注通胀期望藉此获得有关美联储下次升息时机的线索。

美联储预料将在下个月的政策会议上，宣布开始削减其4.2万亿(兆)美元美国公债和抵押贷款支持证券持仓的计划。

但以薪资成长低迷为特征的低通胀，则意味着联储可能再度推迟升息到12月。美国今年已两度加息。

政府将于周五发布7月消费者物价指数(CPI)。

美国公债价格于数据出炉后上扬，在美国与朝鲜紧张局势升级的背景下，避险交易亦令美债受惠。美元指数变动不大，美国股市则下跌。

**初请失业金人数增加**

此外劳工部周四发布，美国8月5日止当周经季节调整后初请失业金人数增加3,000人至24.4万人。

在劳动力市场接近充分就业的情况下，初请失业金人数续降空间或将有限。

目前初请失业金人数已连续127周低于表明就业市场健康的30万关口，为1970年以来最长纪录，当时的劳动力场规模要小得多。目前失业率为4.3%。

就业市场收紧以及通胀疲弱让美联储进退两难。

7月服务业物价下降0.2%，为2月以来首次下降，占PPI降幅的80%以上。最终需求贸易服务指数下降0.5%，拖累了服务业指数表现。

服务业指数波动较大，此前连续四个月上升。

“他们在最终需求指标中的权重很大，但与CPI服务价格没什么关系，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

医疗服务成本上升0.3%，6月为持平。这些价格计入美联储比较偏重的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数。

7月能源价格连续第三个月下降，食品价格持平，6月为上升0.6%。核心食品价格7月下降0.1%，此前连续八个月上升。(完)