综述：美国单位劳工成本连续两季下滑 暗示通胀可能继续保持低位

路透华盛顿12月6日 - 美国第三季单位劳工成本数据被大幅下修，连续第二季下滑，暗示通胀可能在一段时间内保持在低位。

资料图片：2012年7月，纽约，美国宝石协会招聘会现场，一名女子在填写申请表格。REUTERS/Shannon Stapleton

劳工部周三报告，美国第三季单位劳工成本修正后为下降0.2%，初值为上升0.5%。

第二季单位劳工成本修正后为下降1.2%，初值为增长0.3%。这是自2014年以来，单位劳工成本首次连续两个季度下滑。

单位劳工成本数据被下修，可能导致美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周举行的政策会议上，围绕未来通胀路径展开更为激烈的争论。

尽管就业市场接近充分就业，但在近五年半的时间里，通胀一直低于美联储设定的2%的目标。

2016年第三季，单位劳工成本下滑0.7%。今年第三季平均时薪被下修至增长2.7%，前值为增长3.5%。

第三季每周平均工时被上修至增长1.1%，前值为增长0.8%。

周三出炉的另一项数据显示，11月民间就业岗位增加19万个，10月数据被修正至增加23.5万。

民间就业服务机构ADP Employer Services与穆迪Analytics联合编制了民间就业数据。周五美国政府将发布更加全面的非农就业报告，其中包括民间和公共部门就业信息。

接受路透调查的分析师原本预计，11月民间就业岗位增加19万，低于10月增幅25.2万。预计11月非农就业岗位增加20万。

数据公布后，美国公债价格攀升，美元兑一篮子货币基本持稳。

美国劳工部报告，第三季非农生产率环比年率确认为上升3.0%，为2014年第三季以来最快增速。第二季为增长1.5%。

不过，劳动生产率的增长趋势仍然迟滞。第三季非农生产率同比年率为增长1.5%。在2007到2016年期间，非农生产率的平均增长年率为1.2%，低于1947-2016年期间的长期均值2.1%。(完)