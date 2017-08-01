美国数据：6月小型企业贷款升至近两年高位--PayNet

路透8月1日 - PayNet Inc周二表示，在餐饮住宿业带动下，6月美国小型企业贷款触及近两年高位，他们把贷款资金用于投资，以满足消费者需求。

6月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至139.9，为2015年7月以来最高。5月数据上修为138.3。

小型企业贷款是反映经济增长状况的一个重要晴雨表，因这些企业是就业岗位的主要提供者。

不过该指数较上年同期持平。

“这确实告诉我，他们(小型企业)仍预计将有许多来自政策的不确定性，”PayNet创始人兼执行长Bill Phelan谈及该数据同比没有上升时称。“如果你不清楚政策将会如何，你就不会投钱。”

特朗普政府执政才六个月，但华府政局纷扰已导致投资者和企业质疑其诸多政策能否实行。上周共和党没能实现其整改奥巴马医改的竞选承诺。周一，上任仅10天的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇被特朗普解职。

Phelan说，提供食品及住宿的企业的贷款同比增长5.5%，但此增幅却被其他行业所抵销，其中包括保健相关企业贷款减少12%。

该指数的走势通常与未来一两个季度的国内生产总值(GDP)的变化相吻合。今年第二季美国GDP环比年率增长2.6%，比第一季的1.2%高出一倍多，但薪资增速仍然迟滞。

PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及拖欠还款等情况的即时数据。(完)