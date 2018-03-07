综述：美国1月工厂订单创六个月最大降幅 企业设备支出减少

路透华盛顿3月6日 - 美国工厂新订单1月录得六个月最大降幅，企业设备支出在2017年强劲增长后看似有所回落。

资料图片：2016年7月，美国加州費利蒙，汽车装配线上的机器人。REUTERS/Joseph White

美国商务部周二公布，1月美国工厂订单较前月减少1.4%，因需求普遍下降，此为2017年7月以来最大降幅，之前连续五个月增长。工厂订单12月增长1.8%。

1月工厂订单降幅与经济学家的预期基本一致。订单按年则急增8.4%。

1月扣除飞机的非国防资本财订单修正后为下降0.3%，上月公布的初值为下降0.2%。市场认为该指标反映了企业的支出计划，被称为核心资本财订单。该指标12月下降0.5%。

这是核心资本财订单自2016年5月以来首次出现连续两个月下降。1月核心资本财付运下滑0.1%，上月报告的初值为增长0.1%。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出。

核心资本财付运12月增长0.7%。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币保持跌幅。美股小涨。

**减税带来的影响**

企业设备支出在2017年增长4.8%后有所降温。

但仍可能继续受到支撑，因预计企业将把1.5万亿美元减税计划带来的资金节省用于购买机械和其它设备，以寻求提振疲弱不振的生产率。

特朗普政府从1月起将企业所得税从35%下调至21%。减税、美元走软以及全球经济增强，预计将支撑在美国经济活动中占比约12%的制造业。

制造业企业的信心仍然高涨。上周出炉的一项调查显示，一项衡量工厂活动的指标2月升至2004年5月以来最高。但供应受限和劳动力短缺等问题逐步浮现，可能会拖累工厂产出。

1月交通设备订单骤降10.0%，受累于波定性较大的民用飞机订单锐减28.4%。

1月机械订单回落0.4%，为2016年10月以来最大跌幅，12月为下滑0.6%。矿山、油田和天然气田机械订单急降8.9%，12月为增长5.0%。机动车订单减少0.5%，12月为增长0.4%。

1月初级金属、电气设备、电器和零部件订单也下滑。但电脑和电子产品订单增长0.5%。

1月未完成订单减少0.3%，为六个月最大降幅，直指制造业增长放缓，此前连续四个月增长。

1月工厂订单付运增长0.6%，12月为增长0.7%。库存付运比持平在1.35。(完)