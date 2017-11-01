综述：美国制造业活动指数从13年半高位回落 民间就业岗位大增

路透华盛顿11月1日 - 衡量美国制造业活动的指标10月从13年半高位回落，因飓风造成供应中断所带来的提振效应部分消退，但仍表明制造业形势好转。

资料图片：2016年9月，美国肯塔基州路易维尔，福特旗下一家卡车工厂的生产线。REUTERS/Bryan Woolston

周三公布的其他数据显示，10月民间部门聘雇增加，表明上月就业增长反弹。此前由于飓风哈维和伊尔玛导致一些雇员暂时失业，所以9月民间就业数据欠佳。

制造业和就业数据坚挺可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍有望在12月加息。美联储周三结束两天的政策会议，决定维持利率不变。美联储称，“尽管飓风造成了一些干扰，但就业市场继续增强，经济活动一直在以稳健的步幅增长。”

美国供应管理协会(ISM)表示，10月制造业指数为58.7，低于9月所创2004年5月以来高位60.8。读数高于50显示制造业扩张。制造业在美国经济中占比约为12%。

“10月数据疲弱在很大程度上在于供应商发货时间，这一因素在前月引领整体数据走强，”Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza称。“从美联储的角度来看，国内生产持续改善为年底升息提供了额外的支持。”

9月制造业指数的跳涨是受到供应链受到破坏的推动，特别是化学制品行业。供应瓶颈在推升原材料价格的同时，也拉长了发货时间。

供应商发货时间延长通常伴随着生产活动升温，这对ISM指标带来正面影响。ISM的供应商发货分项指标在9月大涨至64.4后，于10月降至61.4。

该调查的投入物价分项指标从9月创下的2011年5月以来高位71.5降至68.5。而包括生产、新订单和就业在内的其他分项指标尽管也有所下滑，但仍维持在较高水平。

制造业受到全球经济走强和美元走弱的支撑。18个制造行业中有16个公布10月出现扩张。

上个月几乎所有行业均公布，在8月末和9月初肆虐德克萨斯州和佛罗里达州的飓风哈维和伊尔玛，持续对供应和原材料成本造成影响。该调查的原材料库存指标在10月出现下滑。

“库存在该月下滑，在报告中算是失分，但它创造了未来生产或增加以补充库存的可能性，因此又真的算是有加分作用，”RDQ Economics驻纽约首席经济分析师John Ryding表示。

**民间就业激增**

美元指数走高，美国政府公债价格小幅上涨，美股亦然。

另外， 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国10月民营雇主新增235,000个就业岗位，为七个月来最高，9月岗位增加110,000个。

该数据由ADP和Moody’s Analytics联合发布，并不能很好预测非农就业报告中的民间部门情况。不过该数据确实支持了10月就业大幅反弹的预期，此前9月非农就业岗位减少3.3万个。

TS Lombard首席美国经济分析师Steven Blitz称，“聘雇活动十分积极，临近年底经济动能开始加强的迹象越来越多。”

商务部公布的报告显示，美国9月建筑支出上升0.3%，至1.22万亿美元，因公共建设支出跃升，抵消了民间项目连续第三个月下降。

该数据的出炉，给政府上周公布的第三季国内生产总值(GDP)初值带来小幅上修的可能。第三季GDP环比年率初值为成长3.0%，受住宅和非住宅类建设活动下滑的拖累。

美国ISM PMI图表：tmsnrt.rs/2oDVzzK (完)