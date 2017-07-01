综述：美国5月消费者支出温和增长但通胀回落 料美联储年底前仍会升息

路透华盛顿6月30日 - 美国5月消费者支出温和上涨，通胀回落，直指美国经济缓慢但稳步增长，美国联邦储备会(FED/美联储)可能仍将在年底前升息。

商务部周五发布的数据支持了美国经济在第二季反弹的观点。但另外一份报告显示，6月消费者信心跌至11月以来最低。

商务部报告，5月消费者支出增长0.1%。扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数按年上涨1.4%，4月时增长1.5%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

数据发布后，美债收益率上涨，美股上涨，美元指数基本未变。

部分美联储官员担心，通胀可能在联储2%目标之下进一步下降，但美联储主席叶伦本月稍早称，受临时性因素影响，未来几个月通胀可能疲软。

稳固的消费者支出支撑通胀加快上升和经济持续增长的预期。尽管5月支出增长放缓，但在之前两个月增长0.4%，表明经济成长在第一季缓慢后，有望在第二季加速。

“看似最近实质消费仍在增长，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

5月，个人消费支出(PCE)价格指数环比下跌0.1%，受消费商品和能源价格下降拖累。扣除食品和能源价格的核心PCE较前月增长0.1%。

自3月以来，核心PCE同比一直下跌。

通胀放缓提振了消费者的消费能力。5月经通胀调整后的个人税后收入增长0.6%，为2015年4月以来的最大增幅。

周五发布的另一项数据显示，6月密歇根大学消费者信心指数终值跌至95.1，为11月以来最低。这一指标自2008年以来一直或多或少在稳步增长，去年11月，触及2007-09年经济衰退前以来的最高水平。(完)