综述：美国12月新屋销售创16个月最大降幅 上周初请失业金人数增加

路透华盛顿1月25日 - 美国12月新屋销售降幅超预期，创近一年半最大百分比降幅，可能因为南部部分地区更换被飓风引发的洪水冲毁的房屋所带来的提振消退。

周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数从45年低位反弹。不过，增幅不及预期，且潜在趋势仍与就业市场供应吃紧的大背景一致，扶助支撑楼市需求。

Nationwide的高级经济学家Ben Ayers称，“我们预计独栋屋需求将继续保持强劲，受助于就业岗位增加，以及千禧一代进入购房的黄金年纪。”

美国商务部报告，12月新屋销售较前月骤降9.3% ，为2016年8月来最大百分比跌幅，经季节性调整后年率为62.5万户。12月底异常寒冷的天气可能也是拖累房屋销售的原因之一。

接受路透调查的分析师原预计，上月新屋销售下降7.9%，至67.9万户。新屋销售在楼市总销售中的占比为10.1%。

南部地区的新屋销售锐减9.8%，11月急升6.6%，与飓风哈维和伊尔马导致房屋损毁后的重建有关。中西部销售重挫10%，东北部减少2.4%，这两个地区在12月底均遭遇了严寒天气的侵袭。西北地区新屋销售下滑9.5%。

12月新屋销售较上年同期猛增14.1%，凸显楼市的潜在强劲动能。2017年新屋销售增长8.3%，至60.8万户，为2007年以来最高水平。

劳动力市场强劲，接近充分就业，释放了楼市需求，令楼市供不应求，并导致房价增速快于薪资增长，使得部分首次置业者望而却步。12月新屋房价中位数较去年同期增长2.6%，至纪录高位的33.54万美元。

12月新屋库存增加3.9%，至29.5万户，超过八年半高位，但仍低于2006年7月创下的57.2万户的峰值。

根据12月的销售速度，需要5.7个月清理掉市场库存，高于11月的4.9个月。市场上保有六个月的供应被认为是健康的供需关系。

数据发布后，美元指数下跌，美债价格大多下挫，美股基本持平。

**劳动力市场收紧**

在周四发布的另外一份报告中，美国劳工部称，截至1月20日当周，初请失业金人数增加1.7万人，至经季节调整后的23.3万人，前周为21.6万人，为1973年1月以来的最低水平。

分析师原本预计上周初请失业金人数增至24万人。上周是初请失业金人数低于表明劳动力市场强劲的30万人门槛的第151周，这是1970年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场规模小很多。

“劳动力市场收紧的主旋律没变，雇主非常不情愿解雇现有工人，不仅反映出当前有利的企业环境，也说明找到合格替代人手存在困难，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

上周，一周初请失业金人数四周均值减少3,500人，至24万人。这一数据被认为能更好的体现劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动。

报告还显示，截至1月13日当周，续请失业金人数减少28,000人，至194万人，续请失业金人数四周均值减少3,500人，至192万人。

上周的续请失业金人数数据被包含在计算1月失业率数据时进行的家庭调查。12月和1月的调查期间，续请失业金人数四周均值减少1,750人。

这表明本月的失业率将基本不变。2017年，失业率下降0.7个百分点，至17年低位的4.1%，分析师预计今年年底前失业率将降至3.5%，可能促使薪资加快增长，因企业在雇聘时不得不竞争。

薪资强劲增长会促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)比当前预期更快一点地升息。美联储预计今年将升息三次。美联储在去年已三次升息。

“美联储可能在今年加快步伐，升息四次，而不是他们预计的三次，”MUFG首席分析师Chris Rupkey称。(完)