综述：美国2月非农就业岗位料增加20万个 失业率料降至4%

路透华盛顿3月9日 - 美国2月非农就业岗位料快速增加，带动失业率降至逾17年低点4.0%，但薪资在连续三个月强劲增长后增幅料放缓。

资料图片：2013年7月，美国费城，求职者在招聘会上填写申请表。REUTERS/Mark Makela

美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告，该数据料凸显美国经济力度，并提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)2018年升息预期。美国金融市场已经基本消化了美联储在3月20-21日政策会议上升息的预期。美联储目前预计其今年升息三次。

“就业报告更加强劲，薪资再次健康增长，提高了美联储在年底前可能升息四次的可能性，”标普全球评级驻纽约的美国首席分析师Beth Ann Bovino表示。

路透调查中受访分析师预测，由于天气反常温暖，2月美国非农就业岗位可能增加20万个，与1月增幅相似。若果真如此，这将高于2017年18.1万个的月均增幅，也高于追赶适龄劳动力人口增长所需的每月新增月10万个岗位。

2月平均时薪预计增长0.2%。在10月意外下降后，平均时薪大幅反弹，11月增长0.3%，此后的12月增长0.4%，1月则为增长0.3%。

2月涨幅料放缓，同比增幅将从1月的2.9%降至2.8%；1月增幅为2009年6月以来最大。

但2月薪资可能意外上涨，一方面是由于日历的问题，另外星巴克(SBUX.O)和联邦快递(FedEx)(FDX.N)等部分企业利用一些减税的增益为员工加薪。沃尔玛(WMT.N)已宣布，从2月开始上调美国店铺小时工的最低薪资。

**鹰派措辞**

“如果薪资表现再次向好，我认为市场将开始愈发押注美联储今年会更激进地对待升息，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“我们开始见到从美联储鸽派阵营发出鹰派措辞。”

对于美联储上调利率预测的揣测升温，因美联储主席鲍威尔上周对议员表示，”我个人对经济前景的看法自12月以来已经增强。”

虽然鲍威尔认为没有迹象显示经济过热，但他也补充称不希望后知后觉，落后于形势。

2月失业率预计从1月的4.1%降至4.0%，将是2000年12月以来最低。分析师预计今年失业率将降至3.5%。

美国经济目前接近充份就业，部分人士担心，减税和增加政府开支形式的财政刺激可能导致经济过热。

劳动力市场趋紧料将促使薪资在今年加速增长，协助通胀率升向美联储2%的目标水平。

2月就业岗位增长情况料分布广泛。预估制造业增加1.5万个岗位，与1月的增幅相当。强劲的国内和海外需求、以及美元贬值都在提振制造业。

建筑业岗位料亦增加，1月时增加了3.6万个岗位。每周平均工时料回升至34.4个小时，1月为降至34.3个小时。(完)