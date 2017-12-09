综述：美国11月就业增长强劲 擦亮经济前景

路透华盛顿12月8日 - 美国11月就业岗位急增，反应美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和，但分析师称，目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。

2017年6月7日，美国科罗拉多州Golden，一场招聘会现场Kohl公司的宣传册。REUTERS/Rick Wilking

劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。10月数据被修正至增加24.4万，初值为26.1万。

10月的就业增长受助于，数以千计受飓风哈维和伊尔玛影响暂时失业的雇员，重返工作岗位。11月就业数据是飓风侵袭美国以来，首份未受风暴影响的报告。9月数据也受到影响。

11月平均时薪增长5美分，或0.2%，10月为回落0.1%。这导致上月薪资年增幅从10月的2.3%上升至2.5%。上月每周平均工时也增加。

11月失业率持平在4.1%的17年低位，因劳动力大军的规模扩大。接受路透调查的经济学家预计，上月就业岗位增加20万。

这份报告非常亮丽，凸显出美国经济的强劲力道，可能导致特朗普和国会共和党将企业税从35%下调至20%的努力遭到诟病。

“就业市场状况非常健康。减税应该在经济需要时才实施，目前并不需要减税，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff说，“当把经济与政治一锅烩时，由此产生的政策通常都有一股怪味。”

共和党辩称，他们提出的税改议案将提振经济，并使企业增加招聘。但在劳动力市场接近充分就业，企业报告难以找到合格人才的情况下，多数经济学家对此不以为然。就业岗位空缺目前接近纪录高位。

美国经济第三季增长年率为3.3%，为三年来最快增速。从目前的情况来看，经济在第四季初保持了这一增长势头。

11月每周平均工时增至34.5小时，为五个月最高水平，10月为34.4小时。上月累积工时增长0.5%，10月的增幅为0.3%。

“每周工时增加六分钟看似没什么大不了，但鉴于劳动力市场的规模，以产出来计算，将会产生非常可观的影响，”Brown Brothers Harriman的外汇策略全球主管Marc Chandler说。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，美股攀升。

**充分就业**

尽管11月就业报告可能不会给美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月12-13日政策会议上升息的预期造成任何影响，但可能会左右有关明年货币政策的讨论。

美联储今年已升息两次，且预计明年会升息三次。

今年就业岗位平均每月增加17.4万个，低于2016年18.7万个的月均增幅。当劳动力市场接近充分就业时，就业岗位增长放缓是正常的。

美国经济需要每月创造7.5万到10万个岗位，才能与适龄劳动力人口的增长保持一致。

今年，失业率已累积下滑0.7个百分点。上月广义失业率小幅攀升至8.0%，10月触及近11年低位7.9%。该数据包括想要工作，但放弃了找工作，以及无法找到全职工作，只能打零工的人。

经济学家认为，就业市场闲置不断减少，将促进明年薪资加速增长。加之减税，将扶助推升通胀。

“批评人士会说，薪资增长太慢，但我们的研究显示，经人口结构影响调整后，薪资增长处于应有的水平，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说。

“随着就业市场继续收紧，我们有信心，明年平均时薪增幅将会超过3%。”

11月，各行业就业普遍增长。建筑业增加2.4万个岗位，部分受助于飓风侵袭地区的灾后重建，10月增加1万个岗位。

制造业就业岗位连续第二个月强劲增长，在10月增加2.3万个岗位后，上月增加3.1万。零售业上月新增岗位1.87万个，为1月以来最大增幅，可能受助于假日季招聘。

百货店上月新增3,100个岗位。梅西百货(M.N)等零售商报告，黑色星期五销售强劲。梅西百货表示，12月将再招聘7,000名临时工，以应对圣诞节前客流增加的情况。(完)