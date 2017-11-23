综述：美国10月核心资本财订单下降 但企业支出仍强劲

路透华盛顿11月22日 - 美国10月资本财新订单意外下降，此前连续三个月大幅增长，但付运量仍持续上升，表明进入年末企业投资和经济动能强劲。

2017年6月1日，美国华盛顿州埃弗里特，波音公司777型飞机机翼生产线。REUTERS/Jason Redmond

周三发布的其它数据也支撑了经济前景，数据表明，上周初请失业金人数下降。企业投资强劲，和劳动力市场收紧，可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持在下月升息的轨道上。

“美联储决策者可能对今年企业设备投资的整体积极表现印象深刻，”三菱日联金融首席经济学家Chris Rupkey称，“如果目标是进一步提高企业投资，利率不需要保持在这么低的水平。”

商务部周三称，上月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.5%，这是2016年9月以来的最大降幅，9月数据被上修至增长2.1%。这一数据被密切关注，因是企业支出计划的晴雨表。

截至10月的三个月内，所谓核心资本财订单按年增长14.5%，为2013年6月以来的最强表现。经济学家原本预计上月核心资本财订单增长0.5%，此前发布的9月数据为增长1.7%。核心资本财订单比去年同期增长4.4%。

上月，核心资本财付运量增长0.4%，9月增速为1.2%，将三个月的按年增幅推高至13.1%。核心资本财付运数据用于计算政府国内生产总值(GDP)中的设备支出。

“截至10月的付运数据趋势稳固，表明第四季设备支出仍将强劲，”摩根大通经济学家Daniel Silver称，“第四季实质GDP增长预估有可能被上调。”

数据公布后，美债价格小幅上涨，在周四美国感恩节假日前交投清淡；美元.DXY兑一篮子货币下跌；美股基本持平于接近纪录高位，因科技股回落被油价跳升的影响抵消。

2月以来，核心资本财付运量一直在增长，部分受助于特朗普总统和其共和党议员推动大幅降低企业税率的预期。

上周，众议院批准了减税一揽子计划，包括立即将企业税率从35%下调至20%。参议院共和党议员正在推动其自己版本的税改议案，料将提议以同样幅度下调企业税，但推迟一年执行。

**就业市场收紧**

在过去四个季度，企业设备支出带动了经济成长，预计在10-12月该季度也将对GDP有重大贡献。美国第三季经济成长年率达到3.0%。

第四季美国经济成长预估介乎2.5-3.4%。

“由于下调企业税获通过的可能性越来越大，未来企业资本支出也可能会很强。”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

强劲的企业设备投资有助于提振制造业，美国经济中制造业占比约12%。上月机械、电子设备、家电和零部件、基本金属和电脑电子产品的订单均有增加。

整体耐用品订单上月减少1.2%，因运输设备需求骤降4.3%。9月耐用品订单增加了2.2%。

美国劳工部在周三公布的另一份报告中表示，截至11月18日该周的初请失业金人数下滑1.3万，经季调后为23.9万，扭转了之前一周的增势。

上周，初请失业金人数连续第142周低于反应就业市场强劲与否的分水岭30万大关，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。

美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。初请失业金人数四周均值增加1,250人，至23.975万人，市场认为该指标去除了周与周之间的波动，能更好地反映就业市场状况。

此次初请失业金数据涵盖的时间是在11月就业报告调查期内。在10月至11月调查期内，初请失业金四周均值减少了8,750人，显示本月就业增长稳健。

10月美国非农就业岗位增加26.1万，其中有相当大的一部分是因德州和佛罗里达州飓风而暂时离岗的工人回到岗位。9月非农就业岗位仅增加了1.8万。(完)