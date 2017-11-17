综述：美国10月工业生产创六个月最大增幅 因飓风造成的干扰消退

路透华盛顿11月16日 - 美国10月工业生产创六个月来最大增幅，因飓风造成的干扰消退，但工厂、矿山和各类公用事业工厂的潜在产出增长趋势仍然温和。

资料图片：2015年9月，美国俄克拉荷马州一处油田的抽油机。REUTERS/Nick Oxford

周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数意外增加，部分因为美属波多黎各处理积压申请。数据与经济稳步增长，就业市场供应收紧的大趋势一致，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有望在下月升息。

“基本面令人鼓舞，我们预计美国制造业将在未来数月继续稳步缓慢改善，”富国证券的高级经济学家Tim Quinlan表示。

美联储报告，10月工业生产增长0.9%，制造业产出急增1.3%，因在8月底9月初遭受飓风哈维和伊尔玛侵袭，导致生产受扰后，企业营运恢复正常。

上月工业生产增幅为4月以来最大，9月为增长0.4%。另外，各类公用事业工厂产出跳增2.0%，也扶助提振工业生产。

不过，墨西哥湾地区10月初遭受飓风奈特侵袭，导致油气开采和提炼活动下降，进而导致10月矿业产出下降1.3%。美联储表示，扣除飓风造成的影响，上月工业生产增长0.3%，制造业产出增长0.2%。

制造业在经济活动中的占比约为12%，近期因美元走软、全球经济改善和企业累积库存而受到支撑。

因上月产出急增，制造业产能利用率增长0.9个百分点，至2008年5月以来最高76.4%。

“美联储估计，制造业产能每年仅增长0.7个百分点。这表明，如果制造业产出继续稳健增长，需要以更快的速度提升产能，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说。

制造业前景一片光明，一项衡量工厂活动的指标徘徊在13年半高位附近。

尽管另一份报告显示，费城联储制造业指数本月回落至22.7，10月为27.9，但生产商报告，对其产品的需求强劲，积压订单增加，库存下降。

不过，工厂报告本月招聘放缓，每周平均工时缩短。周三出炉的纽约联储制造业数据也反映出同样的情况。

数据公布后，美元兑一篮子货币基本持平，美国公债价格回落。美股开盘上涨，受助于沃尔玛(WMT.N)业绩强劲。

**就业市场收紧**

劳工部周四报告，截至11月11日当周，初请失业金人数增加1万，经季节性调整后为24.9万。

初请失业金人数连续第二周增加，部分因为美属波多黎各清理积压的申请。飓风伊尔玛和玛利亚导致当地基础设施被损坏，从而使很多申请无法及时得到处理。

上周，初请失业金人数连续第141周低于反应就业市场强劲与否的分水岭30万大关之下，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。

“数据继续暗示，就业市场的强劲增长势头，足以使失业率保持下行趋势，”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O‘Sullivan表示。

美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。截至11月4日当周，续请失业金人数减少4.4万，至186万，为1973年以来最低水平。

就业市场供应收紧，且有迹象显示通胀稳步攀升，使美联储很可能在下月再度升息。美联储今年已升息两次，且预计明年升息三次。

劳工部周四还报告，上月进口物价上涨0.2%，因石油和资本财进口成本增加。9月进口物价增长0.8%。(完)