综述：美国10月贸易逆差触及九个月高位 油价上涨提振进口急增

路透华盛顿12月5日 - 美国10月贸易逆差增至九个月高位，因油价上涨，以及美国与中国和墨西哥长期以来一直存在的贸易逆差扩大。

资料图片：2015年2月，美国加州，洛杉矶港及长滩港的航拍图片。REUTERS/Bob Riha, Jr.

尽管贸易逆差扩阔，但美国对中国和墨西哥的出口增速创逾三年来最快，部分经济学家称，这挑战了特朗普政府有关美国在与其贸易伙伴的贸易往来中处于不利地位的说法。

“这使特朗普的经济团队缺乏有力的证据，来执行其改善导致美国工厂从几十年前开始迁往海外的不公平贸易条款的任务，”三菱日联金融驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey说。

美国商务部周二报告称，10月贸易逆差增长8.6%，至487亿美元，为1月以来最高水平。具有很强政治敏感度的美中贸易逆差扩阔1.7%，至352亿美元，美墨贸易逆差急增15.9%，至66亿美元。

接受路透调查的经济学家预计，10月总体贸易逆差增至475亿美元。美国金融市场对此反应冷淡，贸易逆差扩大的情况已经在上周的一份报告中显露端倪。

美国总统特朗普将贸易逆差视为美国制造业岗位流失，和经济增长不温不火的罪魁祸首。特朗普已指示当局重新协商美国、加拿大和墨西哥于1994年签署的北美自由贸易协定(NAFTA)。

目前NAFTA磋商陷入僵局，美国提出将北美装配的汽车中，所使用北美原产零部件的最低比例从62.5%提高至85%，其中50%需来自美国，墨西哥和加拿大拒绝接受这一提议。

经通胀调整后，10月贸易逆差增至653亿美元，也为1月以来最高，9月为622亿美元。10月的所谓实质贸易逆差高于第三季的平均水平620亿美元，表明贸易可能给第三季国内生产总值(GDP)造成拖累。

**贸易拖累经济成长**

美国政府上月报告，第三季美国经济增长年率为3.3%，其中贸易贡献了0.43个百分点。特朗普政府认为，贸易逆差缩小，辅之以加大减税力度，可以提振GDP增长年率可持续达到3%的水平。

美国国会的共和党人已通过了两个版本的大规模减税议案，其中包括将公司所得税税率从35%降至20%。但在经济已接近充分就业的情况下出台这一拟议的财政刺激举措，将会提振进口，导致贸易逆差进一步扩大。

“未来随着美国国内需求增长，外国生产商在美国市场的占比也会增加，”Berenberg Capital Markets的美国和亚洲首席经济学家Mickey Levy说，“我们预计，美国贸易和经常帐赤字将会扩大。”

10月商品和服务进口增长1.6%，至创纪录的2,446亿美元。商品进口创2014年5月以来最高水平，原油进口增加15亿美元。10月进口油价平均为每桶47.26美元，为2015年8月以来最高。

10月美国进口还受到食品进口增长的提振，后者创纪录最高水平。手机和其它商品的进口也出现增长。10月从中国和墨西哥的进口触及纪录高位。

10月商品和服务出口持平在1,959亿美元，因工业用品和石油付运急增被民用飞机出口锐减所抵消。

对中国的出口创2013年以来最高水平，对墨西哥出口为三年来最高。

周二公布的另一份数据显示，11月服务业活动增长放缓，因新订单和出口订单增长大幅放缓。

供应管理协会(ISM)报告，11月美国非制造业PMI指数降至57.4，10月为60.1。

11月数据高于50的荣枯分水岭。服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。

上月，服务业新订单分项指数从10月的62.8降至58.7。新出口订单下降3.0个点，进口订单增长0.5个点。(完)