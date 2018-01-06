综述：美国就业增长放缓但薪资增长提速 联储升息轨迹不受影响

路透华盛顿1月5日 - 美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增长加快，直指劳动力市场强劲，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息铺路。

资料图片：2012年5月，美国洛杉矶举行的招聘会现场求职者填写表格。REUTERS/David McNew

劳工部周五称，美国非农就业岗位在11月急增25.2万个后12月仅增加14.8万个，因零售业就业岗位减少2.03万个，为3月以来的最大降幅，尽管报告显示假日购物季销售强劲。

失业率保持在17年低位的4.1%。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位19万个。

“考虑到近期的其它数据强劲，我认为今天的就业报告不会促使美联储放弃在3月再次收紧政策，”Nationwide in Columbus首席经济学家David Berson称。

12月平均时薪增长0.09美元，或0.3%，前月增长了0.1%。薪资年增长率从11月2.4%提高到2.5%，这在一定程度上缓解了就业岗位增长不及预期的影响。

**接近充分就业**

商务部在另外一份报告中称，11月贸易逆差扩大3.2%，至505亿美元，为2012年1月以来最高水平。

贸易赤字扩大，因进口创纪录高位，抵消了出口达到三年来最高带来的影响。

2017年全年，共新增210万个就业岗位，低于2016年的220万个。经济学家预计，随着劳动力市场达到充分就业，今年的就业岗位增长将进一步放缓，雇主争抢工人可能提振薪资增长。

经济学家对年底前薪资增长超过3%感到乐观。

12月的失业率保持不变。去年失业率下降了0.7个百分点。

经济学家预计，今年年底前失业率可能降至3.5%，这可能带来薪资进一步增长，进而导致通胀增长高于当前预期。

根据经济学家，这可能促使美联储在今年升息四次，而不是计划中的三次。美联储在2017年升息三次。(完)