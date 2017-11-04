综述：美国10月就业岗位增速加快 但薪资增长停滞不前

路透华盛顿11月3日 - 美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率明显回落，放弃找工作的人急增，令劳动力市场蒙阴。

2017年2月15日，美国加州圣迭戈，工人们在建造一座独栋房屋。REUTERS/Mike Blake

美国农业部周五在备受关注的非农就业报告中称，上月非农就业岗位增加26.1万个，因有10.6万休闲娱乐/酒店餐饮行业从业人员重返岗位。就业岗位增幅为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期。

9月数据经修正后为增加1.8万个工作岗位，之前报告的是减少3.3万个。但报告中的一些部分不容乐观。

平均时薪下滑0.01美元，以百分比变动来看为持平，部分因为低薪行业工人返回工作岗位。平均时薪年增幅降至2.4%，为2016年2月以来的最小增幅。9月平均时薪增长0.5%，年增幅为2.9%。

但10月就业岗位增速加快，印证了美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三对“劳动力市场继续增强”的判断，10月就业报告可能不会改变12月升息的预期。美联储今年已升息两次。

“美联储不会无视薪资增长疲弱，特别是那些更关心通胀前景的委员们，”道明证券首席美国经济学家Michael Hanson称，“整体来看，就业持续增长，劳动力闲置处于危机前的低水平，令12月仍升息在望。”

尽管失业率跌至近17年低位4.1%，但这是因为劳动力大军减少了76.5万人，9月时意外增加了57.5 万人。

适龄劳动人口中，有工作或者正在找工作的人的占比，即劳动参与率下降0.4个百分点，至62.7%。

数据发布后，美债价格上涨，美元走高，美股基本持平。

**劳动力市场供应收紧**

9月就业岗位增长大大放缓，因8月底和9月初，哈维和伊尔玛飓风肆虐德克萨斯州和佛罗里达州部分地区，导致工人临时失业，休闲娱乐/餐饮住宿等低薪行业所受影响最大。

但经济学家仍对未来薪资增长提速感到乐观，因劳动力市场接近充分就业。上月失业率下降0.1个百分点，至2000年12月以来最低，且低于美联储2017年失业率预估中值。

衡量失业率的一个更广泛指标--包括想要工作但放弃寻找工作，以及因为找不到全职工作不得不做兼职工作的人在内的广义失业率上月降至7.9%，为2006年12月以来最低水平，9月时为8.3%。

薪资增长迟滞，支撑了通胀将继续低于美联储2%目标的观点，可能引发对消费者支出的忧虑，消费者支出今年主要受到储蓄支撑。

第三季经济增长年率为3.0%。尽管特朗普总统和共和党占多数席位的国会尚未通过一项经济计划立法，但经济增长仍强劲。

周四，众议院共和党发布了将企业税从35%降至20%，下调个人和家庭所得税税率，并取消某些税务优惠的税改议案，该计划遭到小企业、地产商和住宅建筑商的反对。

商务部周五发布的另外一份报告显示，9月贸易逆差增长1.7%，至435亿美元，因出口增加被进口急升所抵消。出口升至2014年12月以来最高，受到美元下跌和全球经济增长强劲的提振。

过去三个月，平均每月就业岗位增长16.2万个，经济需要创造7.5-10万个工作岗位才能跟上适龄劳动人口增长的步伐。

就业岗位增长放缓的势头主要反映了雇主难以找到合适工人的情况，部分经济学家认为，飓风的影响也阻碍了就业岗位增长。

10月民间就业岗位急升21.9万个，9月减少了3,000个，制造业就业岗位增加了2.4万个，零售业上月减少了8,300个岗位。

建筑业就业岗位增加了11,000个岗位，可能受到飓风过后清理和重建有关的招聘提振。专业和商业服务以及医疗保健就业岗位上月也增加。 (完)