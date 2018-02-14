（更正）综述：汽油和房租料提振美国1月CPI环比涨幅 但同比料放缓

(更正：因译文有误，倒数第二段改为“从1月份通胀报告开始”，非“1月份通胀报告公布后”。同时调整标题以避免歧义)

路透华盛顿2月14日 - 美国1月消费者物价指数(CPI)可能稳健上涨，受汽油和房租上涨推动，不过较上年同期增幅可能已经放缓。

尽管CPI年率上涨预计会放缓，但周三美国劳工部将公布的报告料不会改变对今年物价上涨压力将加大的预期。1月美国薪资增长年率大幅上扬引发了对通胀的担忧，触发美国股市大跌，并提振美国指标公债收益率(殖利率)涨至四年高点。

有人担心，通胀可能迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)以较当前预期更积极地加息。市场认为通胀上扬是由劳动力市场收紧以及政府扩大支出推动。

美联储预测今年升息三次，首次升息预计在3月。

“今年的通胀具备了走强的因素，但上涨将会非常平缓，”Moody’s Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。“通胀加快上升大概是2019年令人担心的一件事。”

路透对分析师的调查显示，1月消费者物价指数(CPI)料较前月上涨0.3%，12月时为上涨0.1%。1月CPI料较上年同期上涨1.9%，升幅小于12月的2.1%，因受基期效应影响。

扣除食品及能源项目的1月核心CPI料较前月上涨0.2%，涨幅与12月相近。1月核心CPI同比涨幅料由12月的1.8%放缓至1.7%。

美联储较关注的通胀指标为扣除食品及能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数，自2012年年中以来其涨幅持续低于美联储的2%目标。分析师也预期，1月核心PCE指数年增幅将低于12月的1.5%。PCE数据将在3月初公布。

**核心通胀料走坚**

“基期效应在3月将较为有利，我们预计几个月后核心通胀率将明显提升，”摩根大通经济分析师Daniel Silver称。

虽然1月平均时薪增幅由上月的2.7%升至2.9%，创2009年6月以来最大增幅，但一些分析师认为相对强劲的薪资增速料不致造成通胀上升。他们认为薪资增长加速与消费者物价之间的关联不强。

“薪资只是商品总成本中的一小部分，”Brown Brothers Harriman驻纽约的首席外汇策略师Marc Chandler表示。“薪资和CPI的关联度不强。”

1月份通胀率很可能受到汽油价格反弹和食品成本上升的提振。房租强劲上扬也应会对核心CPI构成支撑。

年初企业测试其定价能力的举措往往会推动核心CPI上升。分析师认为，1月核心CPI仍有可能高于预期，尽管政府试图消除该数据的季节性波动。

从1月份通胀报告开始，政府将对统计方法做出一些调整，可能会加剧该数据的波动。

“总而言之，年初时整体消费通胀趋势不会有明显变化，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。(完)