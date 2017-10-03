FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
综述：飓风影响提振美国制造业活动指数至逾13年高位 建筑支出增加
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月3日 / 凌晨2点26分 / 15 天前

综述：飓风影响提振美国制造业活动指数至逾13年高位 建筑支出增加

2 分钟阅读

2016年11月，美国密歇根州，通用汽车旗下一工厂的装配线。REUTERS/Joe White

路透华盛顿10月2日 - 一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

供应管理协会(ISM)周一公布的美国制造业活动数据中的一些分项指标凸显出，经济的潜在势头强劲，工厂报告上月订单增长加速。就业分项指标触及2011年以来最高。

“很多指标增长，想必与飓风的后续影响有关。但这并不能掩盖制造业增长强劲的事实，”RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding说。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，9月制造业指数为60.8，创2004年5月以来最高，预估为58，8月为58.8。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。制造业活动在美国经济中的占比约为12%。

ISM称，飓风哈维和伊尔玛导致化工行业出现供应链和定价问题。另外，风暴给食品、饮料和烟草行业造成的破坏性影响也令人担忧。

非金属矿商表示，尽管风暴提振了销售，但也导致原材料价格大幅上涨。

受此影响，ISM的供应商交货分项指标上月急升7.3个点，至64.4。供应商推延交货时间，通常与生产活动增加相关联，对ISM指标而言，是一个有利的贡献。

9月ISM投入物价指数急升9.5个点，至71.5点，为2011年5月以来最高。

不考虑飓风的影响，制造业前景仍然利多。在18个制造行业中，七个上月报告生产活动扩张。

ISM调查中的产出分项指标增长1.2个点，至62.2点。9月新订单分项指标从8月的60.3增至64.6。

**库存仍然过低**

上月，工厂报告客户的库存仍处于“过低”的水平。ISM称，这表明，“下游客户需求继续保持在高水平，工厂生产无法完全满足其需求。”

ISM称，9月制造业就业分项指数增长0.4个点，至60.3，为2011年6月以来最高。

金融市场认为，数据为美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月升息提供了理据。美联储今年已升息两次。

数据公布后，美元兑一篮子货币走坚，美国公债价格基本持平，美股徘徊在纪录高位附近。

“尽管这只是反映制造商信心的调查数据，并非更为货真价实的制造业生产数据，但它反映出，尽管飓风在短期内造成干扰，但经济扩张基本未受影响，”美国西部银行驻旧金山的首席分析师Scott Anderson说。

预计飓风哈维和伊尔玛将给第三季GDP成长造成0.6个百分点的拖累。飓风哈维在8月底侵袭德州，导致消费者支出减少，并抑制了工业生产、房屋建设和房屋销售。

之后，飓风伊尔玛在9月初横扫佛罗里达州，造成大面积停电，可能导致经济成长进一步放缓。美国经济第二季成长3.1%。

周一出炉的另一项数据显示，商务部报告称，8月建筑支出增加0.5%，因民间和公共项目支出增加，结束连续两个月下滑的势头。建筑支出按年增长2.5%。

政府表示，飓风哈维和伊尔玛看似并未影响建筑支出数据，因较之正常水平，德州和佛罗里达州受风暴影响地区的调查反馈率“并没有大幅减少。”

不过，9月数据可能受到影响。根据商务部的统计，德州和佛罗里达州在2016年美国民间非住宅建筑支出中的占比为22%。在去年各州和地方政府建筑支出中的占比为15%。(完)

编译 母红; 审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below