综述：飓风影响提振美国制造业活动指数至逾13年高位 建筑支出增加

2016年11月，美国密歇根州，通用汽车旗下一工厂的装配线。REUTERS/Joe White

路透华盛顿10月2日 - 一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

供应管理协会(ISM)周一公布的美国制造业活动数据中的一些分项指标凸显出，经济的潜在势头强劲，工厂报告上月订单增长加速。就业分项指标触及2011年以来最高。

“很多指标增长，想必与飓风的后续影响有关。但这并不能掩盖制造业增长强劲的事实，”RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding说。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，9月制造业指数为60.8，创2004年5月以来最高，预估为58，8月为58.8。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。制造业活动在美国经济中的占比约为12%。

ISM称，飓风哈维和伊尔玛导致化工行业出现供应链和定价问题。另外，风暴给食品、饮料和烟草行业造成的破坏性影响也令人担忧。

非金属矿商表示，尽管风暴提振了销售，但也导致原材料价格大幅上涨。

受此影响，ISM的供应商交货分项指标上月急升7.3个点，至64.4。供应商推延交货时间，通常与生产活动增加相关联，对ISM指标而言，是一个有利的贡献。

9月ISM投入物价指数急升9.5个点，至71.5点，为2011年5月以来最高。

不考虑飓风的影响，制造业前景仍然利多。在18个制造行业中，七个上月报告生产活动扩张。

ISM调查中的产出分项指标增长1.2个点，至62.2点。9月新订单分项指标从8月的60.3增至64.6。

**库存仍然过低**

上月，工厂报告客户的库存仍处于“过低”的水平。ISM称，这表明，“下游客户需求继续保持在高水平，工厂生产无法完全满足其需求。”

ISM称，9月制造业就业分项指数增长0.4个点，至60.3，为2011年6月以来最高。

金融市场认为，数据为美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月升息提供了理据。美联储今年已升息两次。

数据公布后，美元兑一篮子货币走坚，美国公债价格基本持平，美股徘徊在纪录高位附近。

“尽管这只是反映制造商信心的调查数据，并非更为货真价实的制造业生产数据，但它反映出，尽管飓风在短期内造成干扰，但经济扩张基本未受影响，”美国西部银行驻旧金山的首席分析师Scott Anderson说。

预计飓风哈维和伊尔玛将给第三季GDP成长造成0.6个百分点的拖累。飓风哈维在8月底侵袭德州，导致消费者支出减少，并抑制了工业生产、房屋建设和房屋销售。

之后，飓风伊尔玛在9月初横扫佛罗里达州，造成大面积停电，可能导致经济成长进一步放缓。美国经济第二季成长3.1%。

周一出炉的另一项数据显示，商务部报告称，8月建筑支出增加0.5%，因民间和公共项目支出增加，结束连续两个月下滑的势头。建筑支出按年增长2.5%。

政府表示，飓风哈维和伊尔玛看似并未影响建筑支出数据，因较之正常水平，德州和佛罗里达州受风暴影响地区的调查反馈率“并没有大幅减少。”

不过，9月数据可能受到影响。根据商务部的统计，德州和佛罗里达州在2016年美国民间非住宅建筑支出中的占比为22%。在去年各州和地方政府建筑支出中的占比为15%。(完)