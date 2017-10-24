调查：美联储升息步伐可能因低通胀放缓 但不必进行财政刺激

路透班加罗尔10月23日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月升息，并在明年升息两次；参与调查的分析师现在担心，由于预计通胀仍将维持低位，美联储将放缓收紧政策的步伐。

资料图片：2011年8月，美元纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

多数受访者预计，美国经济形势将决定升息前景，但美联储主席更迭亦会影响货币政策。

美国总统特朗普已与下任联储主席的五位候选人进行了面谈，他将在本周决定是否再度任命叶伦出任该职；叶伦的任期将于明年2月结束。

“由于美联储主席人选悬而未决，明年货币政策的不确定性程度高过往常，”加拿大皇家银行分析师Josh Nye写道。

上周公布的一份路透调查显示，美联储理事鲍威尔将成为下任联储主席，但多数受访者表示，现任主席叶伦续任才是最佳选项。

但在最新调查中，逾100名分析师中的绝大多数人都预计，美联储升息将在很大程度上取决于美国经济运行情况。

“尽管美联储主席人选是关注焦点，不论何人被提名，政策利率路径仍可能主要受经济数据驱动，”巴克莱经济研究主管Christian Keller说道。

50位回答额外问题的分析师中有40位还称，美国经济正在稳步增长，无需诸如全面性减税的大规模财政刺激举措。

美元周五上涨，此前参议院批准了2018财年预算议案，为税改计划扫除了一道重要障碍。

但在周期末段失业率处在低位时，是否有必要采取这样的大规模刺激举措来提振美国经济，仍有疑问。

“美国需要回到可持续性的财政轨道，而对于通过全面性税改刺激经济成长到足以使我们踏上该轨道，我不怎么相信，”Bank of the West分析师Scott Anderson称。

虽然近期美国经济数据有所改善，但备受关注的核心个人消费支出(PCE)物价指数守在2%的中期目标下方已有五年多时间，尽管就业增长强劲。

据10月16-23日进行的最新调查，鲜少有预期认为经济成长将从当前趋势水平腾飞，也没什么人预计通胀会在2019年前达到美联储的目标水准。

美联储9月19-20日政策会议记录显示，这促使美联储决策者产生分歧，并点燃对进一步升息步伐的质疑。

不过经济学家预计美联储12月份将升息25个基点至1.25%-1.50%。接受调查的100位经济学家都预计美联储下次会议将按兵不动。

美联储预计2018年将加息三次，而经济学家的预期仅为两次，将使联邦基金利率升至1.75%-2.00%。

但回答了一个额外问题的52位经济学家中约三分之二称，加息节奏有可能比上述预期更加缓慢，其中有15位受访者预测明年加息可能少于两次。

其余17位经济学家称美联储加速升息的可能性较大。

飓风哈维和伊尔玛造成的破坏很可能对经济增长造成了冲击。

最新路透调查的平均预期为，第三季美国经济增长环比年率为2.4%，低于上个月调查预期的2.6%。第四季经济增长率预期仍为2.5%。

今明两年全年经济增长预期中值分别为2.2%和2.3%。

对核心个人消费支出(PCE)物价指数涨幅的预期与上个月基本持平，目前的平均预期为明年底前介于1.4%-1.9%，尽管失业率已经降至5%以下。(完)