调查：分析师对美联储6月升息之后政策行动的预期确信度减弱

路透6月9日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。

外界愈发怀疑美国政府能否在国会通过税务和医疗改革，加上美国经济数据疲软，共同推动美债收益率跌至特朗普意外胜选以来的最低水平。

不过本周对100名分析师的调查显示，美联储在6月13-14日会议上肯定会升息25个基点。

普遍观点是美联储第三季再次升息25个基点，将联邦基金利率调升至1.25-1.50%。

额外回答一个问题的49名分析师中，有22名对于美联储本月升息后将再次升息的看法和过去一个月一样坚定，只有七名认为机率上升。

另外20名分析师则认为机率下降。(路透调查图表：tmsnrt.rs/2sQhItF)

据周五的芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch工具，交易商的押注反映出美联储下周升息的机率为98%，不过对9月升息的预期也下降。

美联储自己的看法是今年再升息两次。

“最近美国数据好坏不一，通胀尤其意外偏下档。如果这种情况持续，美联储的点阵图可能变为偏向市场的看法，”美银美林全球利率研究主管Athanasios Vamvakidis称。

相比一个月前的调查，通胀前景大幅下降，即便5月失业率在5%下方进一步下降，来到16年低位。

对于2017年核心个人消费支出(PCE)物价指数的预测，降至两年多前开始对此时间段进行调查以来的最低点。核心PCE物价指数是美联储密切关注的指标。

路透调查显示，今年核心PCE料每季上升1.5-1.7%，至少明年底之前都不大可能达到美联储的目标2%。

尽管经济料在第二季反弹，但增幅料远低于特朗普政府超过3%的目标。

最新调查预测中值显示，美国经济7月至明年年底每季度增长环比年率预计为2.0-2.5%。最低预测为增长0.4%，最高预测为4.1%。

High Frequency Economics美国经济分析师Jim O'Sullivan的看法则较为乐观，他认为美联储可能忽略近几个月美国就业增长较为疲软的情况。他去年在路透调查中对美国经济增长的预测最为准确。

“我们认为就业增长趋势并没有严重放缓，”他称。“我们继续预计6月14日升息25个基点。我们预计9月再次升息，然后暂停常规政策收紧，12月开始资产负债表的正常化。”(完)