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综述：服务成本急升导致美国PPI创五年半最大年升幅 12月升息仍有望
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2017年11月15日 / 凌晨1点12分 / 1 天前

综述：服务成本急升导致美国PPI创五年半最大年升幅 12月升息仍有望

1 分钟阅读

路透华盛顿11月14日 - 美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期，受助于服务成本急升，导致批发通胀年率创逾五年半最高。

2017年8月28日，美国纽约，消费者在一家全食超市购物。REUTERS/Brendan McDermid

劳工部周二公布的报告还显示，基础生产者物价稳步上涨，支持了通胀逐步攀升的预期，保持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的可能性。

最终需求PPI上月攀升0.4%，与9月升幅一致。10月PPI按年跳增2.8%，为2012年2月以来最大年增幅。

9月PPI按年增长2.6%。经济学家预计，上月PPI较前月小幅增长0.1%，同比增长2.4%。

10月服务价格攀升0.5%，9月为增长0.4%。燃料和润滑油零售利润率急升24.9%，占上月服务成本升幅的近一半。

这扶助抵消了汽油成本下降4.6%造成的拖累。9月批发汽油价格飙升10.9%，因飓风哈维8月底侵袭德州，导致墨西哥湾沿岸地区的炼厂削减产能。

汽油价格下滑，是因为原油供应充足。

上月，农场、工厂和炼厂的批发价格上涨，还受到诸如药物制剂、新鲜和干蔬菜、肉类和烟草等商品成本上升驱动。

数据公布后，美元兑一篮子货币削减跌幅，美国公债价格回落、美股下滑。

**基础通胀攀升**

一项衡量基础生产者物价压力的主要指标，扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI上月上涨0.2%，连续第三个月保持这一增幅。核心PPI按年增长2.3%，9月年增幅为2.1%。

美元走软可能逐步推升核心PPI。美元兑美国主要贸易伙伴的货币今年迄今已经累积下跌5.4%。

尽管就业市场接近充分就业，但通胀仍保持在低位。自2012年中以来，美联储重点关注的一项通胀指标仍低于其设定的2%的目标。

尽管通胀压力温和，但预计美联储仍将在下月升息。联储官员谨慎乐观地认为，随着就业市场状况不断收紧，将会刺激明年薪资加速上涨。

美联储今年已升息两次。周三将公布的10月消费者通胀数据，可能为货币政策未来的发展提供更多的线索。

上月，食品价格上涨0.5%，9月为持平。核心商品价格攀升0.3%，与9月涨幅一致。乘用车价格上月持平。在10月调查期间，政府出台了新的机动车定价模型。

医疗保健服务成本上月上涨0.3%，9月为持平。这些成本被纳入美联储看重的通胀指标，扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数的计算中。(完)

编译 母红; 审校 李军

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